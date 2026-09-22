Il messinese Calderone lascia Forza Italia, Ternullo: “molto dispiaciuta, il Partito dovrebbe fare una riflessione”

La decisione di Tommaso Calderone di lasciare Forza Italia continua a suscitare reazioni nel panorama politico siciliano. Tra queste arriva quella del senatore azzurro Daniela Ternullo, che esprime rammarico per l’addio del deputato messinese, sottolineando il rapporto personale e politico costruito negli anni. Calderone ha annunciato il passaggio a Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci, entrando così nel gruppo parlamentare che alla Camera ha raggiunto quota nove deputati. Il senatore di Forza Italia ha affidato a una dichiarazione il proprio punto di vista sulla scelta del collega, ricordando il periodo condiviso all’Assemblea regionale siciliana e il ruolo svolto da Calderone come capogruppo del partito. “Sono molto dispiaciuta che Calderone abbia lasciato Forza Italia. Da siciliana, ho condiviso con lui la scorsa legislatura all’Assemblea regionale, dove lui era il mio capogruppo. Oltre che un politico competente e di alto profilo, Tommaso è un amico, una persona di garbo, con un profondo senso delle istituzioni. Il Partito dovrebbe fare una riflessione in tal senso”, ha dichiarato Ternullo.

L’addio di Calderone a Forza Italia e l’approdo in Futuro Nazionale

Il passaggio di Tommaso Calderone a Futuro Nazionale ha segnato un nuovo movimento all’interno degli equilibri del centrodestra. Il deputato siciliano, eletto alla Camera dei deputati con Forza Italia nel 2022 e vicepresidente della Commissione Giustizia, ha formalizzato la scelta di aderire al progetto politico guidato da Roberto Vannacci. L’ingresso di Calderone è stato presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa alla Camera, alla presenza dello stesso Vannacci e dei rappresentanti di Futuro Nazionale. Il deputato messinese ha spiegato la propria decisione parlando di un percorso personale e politico maturato nel tempo.