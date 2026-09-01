Il Catania chiude in bellezza: sul gong arriva l’ennesimo colpaccio, ecco Roberto Insigne. Ma non è l’unico

Il Catania chiude il mercato estivo con un autentico colpo da novanta. Sul gong finale della sessione trasferimenti il club rossazzurro piazza l’arrivo di Roberto Insigne, attaccante proveniente dalla Serie B e acquisito a titolo definitivo dall’Avellino. La società etnea ha ufficializzato l’operazione comunicando che il calciatore “si lega contrattualmente al nostro club fino al 30 giugno 2027 con opzione per la stagione 2027/28”. Un innesto di grande esperienza e qualità che alza ulteriormente il livello del reparto offensivo a disposizione dell’allenatore. Insigne ritrova così una dimensione ambiziosa dopo le esperienze maturate tra Serie A e Serie B, andando a comporre con Massimo Coda una coppia d’attacco dal grande fascino. I due, anni fa al Benevento, furono protagonisti della straordinaria cavalcata guidata da Pippo Inzaghi, culminata con il record di punti in Serie B e la promozione in Serie A.

L’arrivo di Roberto Insigne rappresenta il secondo grande colpo in pochi giorni per il Catania, dopo quello di Fabio Caligara. Il club rossazzurro dimostra così di voler continuare a investire nonostante un avvio di campionato complicato, caratterizzato da due sconfitte nelle prime giornate. La proprietà guidata dal patron Rosario Pelligra non ha ridimensionato le ambizioni e, anzi, ha deciso di rafforzare ulteriormente una rosa costruita con l’obiettivo di essere protagonista.

Catania, ufficiale anche Nicolò Cavuoti dal Cagliari

Nell’ultimo giorno di mercato sono arrivati anche altri due rinforzi. Il primo è Nicolò Cavuoti, centrocampista classe 2003 prelevato dal Cagliari con la formula del prestito con diritto di opzione e contro-opzione. Nato a Vasto il 4 aprile 2003, Cavuoti è cresciuto nel settore giovanile del club sardo, dove ha collezionato 80 presenze, 7 gol e 10 assist in Primavera 1. Nella prima parte della scorsa stagione ha anche trovato spazio in Serie A, scendendo in campo quattro volte con la maglia rossoblù e realizzando un gol in Coppa Italia contro il Frosinone.

Successivamente ha vissuto un’esperienza in Serie B con il Bari, mentre tra il 2023 e il 2025, con le maglie di Olbia e Feralpisalò, ha raccolto complessivamente 59 presenze in Serie C, impreziosite da 4 reti e 6 assist. Il nuovo acquisto del Catania ha inoltre completato tutta la trafila delle nazionali giovanili italiane, dall’Under 18 fino all’Under 20, dopo una prima esperienza in Serie D con la Vastese.

Dal Cremonese arriva Eddy Cabianca: rinforzo per la difesa

Il terzo movimento in entrata dell’ultimo giorno riguarda il reparto arretrato. Il Catania ha ufficializzato l’arrivo di Eddy Cabianca dalla Cremonese, anche in questo caso con la formula del prestito con diritto di opzione. Difensore classe 2003 nato a Mirano, in provincia di Venezia, Cabianca nelle ultime tre stagioni ha maturato una solida esperienza in Serie C, collezionando 73 presenze e 7 gol con le maglie di Salernitana, Feralpisalò e Virtus Verona. Il calciatore ha completato la propria formazione nel settore giovanile del Padova, distinguendosi poi in Serie D con Mestre e Luparense prima del salto tra i professionisti.

Parallelamente agli importanti arrivi, il Catania ha definito anche alcune operazioni in uscita. Il centrocampista Francesco Di Tacchio lascia il club rossazzurro per trasferirsi alla Casertana, mentre Giuseppe Leonardi approda al Campobasso. Salutata anche la mezzala Gabriel Jimenez, che passa allo Spezia, concludendo così il proprio percorso alle pendici dell’Etna.

Con gli ultimi movimenti il Catania completa una sessione di mercato caratterizzata da investimenti importanti e dalla volontà di costruire una squadra competitiva. L’arrivo di Insigne, insieme agli innesti di Cavuoti e Cabianca, aggiunge qualità, esperienza e prospettiva a una rosa che punta a risalire rapidamente dopo un inizio di stagione negativo. Il messaggio della società è chiaro: nonostante le difficoltà iniziali, il progetto rossazzurro continua e il mercato dell’ultimo giorno conferma le ambizioni del club.