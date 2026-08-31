Catania, altro colpo per provare a raddrizzare un avvio da incubo: arriva Caligara dal Sassuolo

Il Catania piazza un altro grande colpo di mercato per provare a cambiare marcia dopo un avvio di stagione complicato, segnato da due sconfitte consecutive. Il club rossazzurro ha ufficializzato l’arrivo di Fabrizio Caligara, centrocampista classe 2000, acquisito a titolo definitivo dal Sassuolo. Un’operazione importante per la società etnea, che dopo l’ingaggio dell’esperto attaccante Massimo Coda continua a intervenire sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa e raddrizzare una stagione iniziata nel modo peggiore sul campo. Caligara ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva, 2029/30.

Nato a Borgomanero, in provincia di Novara, il 12 aprile 2000, Caligara è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, arrivando fino alla prima squadra nella stagione 2017/18. Il suo esordio tra i professionisti è arrivato in Champions League, il 12 settembre 2017, al Camp Nou contro il Barcellona, entrando nelle fasi finali della gara. Con la maglia bianconera, campione d’Italia in quella stagione, ha inoltre ricevuto due convocazioni per altrettante sfide di Serie A, categoria nella quale ha debuttato nell’aprile 2018 con il Cagliari contro l’Inter allo stadio “Meazza”.

Dall’Olbia all’Ascoli: oltre 100 presenze in Serie B

Dopo una parentesi in Serie C con l’Olbia e un’esperienza in Serie B con il Venezia, Caligara è tornato al Cagliari nella stagione 2020/21, collezionando altre 10 presenze in Serie A e contribuendo alla salvezza della formazione sarda. Il periodo più significativo della sua carriera recente è stato però quello vissuto con la maglia dell’Ascoli. Dal febbraio 2021 al maggio 2024 il centrocampista piemontese ha disputato 107 partite in Serie B, impreziosite da 10 gol e 9 assist. Nella stagione 2024/25 ha diviso il proprio percorso tra Sassuolo, poi promosso in Serie A, e Salernitana. Nell’ultima annata ha invece vestito la maglia del Pescara, totalizzando 28 presenze e 2 reti.

L’arrivo di Caligara rappresenta dunque un investimento importante per il Catania, chiamato a reagire dopo un inizio negativo. La società punta sulle qualità tecniche e sull’esperienza del centrocampista per aumentare le soluzioni a disposizione dello staff tecnico e dare maggiore equilibrio alla squadra. Il nuovo acquisto rossazzurro vanta anche un percorso nelle nazionali giovanili italiane, avendo vestito le maglie dall’Under 15 fino all’Italia Under 19. Con Caligara e Coda, il Catania prova così a mandare un segnale forte al campionato: dopo un avvio da dimenticare, la società intervenuta per costruire una squadra più competitiva e riportare entusiasmo nell’ambiente rossazzurro.