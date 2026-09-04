Governo Meloni da record, Schifani: “la stabilità politica ha prodotto risultati importanti per i cittadini”

“Un risultato storico per il Governo guidato da Giorgia Meloni, che oggi raggiunge i 1.413 giorni in carica e diventa il più longevo della storia della Repubblica italiana. Desidero congratularmi con il presidente Meloni per questo traguardo, che non è soltanto un record, ma la dimostrazione del valore della stabilità politica”. E’ quanto scrive sui social il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “La stabilità – aggiunge il governatore – significa poter programmare, portare avanti le riforme, mantenere gli impegni e costruire risultati importanti per i cittadini. E i tanti obiettivi raggiunti in questi anni dimostrano concretamente quanto questo approccio abbia prodotto”.

“Un primato che arriva dopo quello, altrettanto storico, di uno dei governi guidati da Silvio Berlusconi. Mi fa inoltre particolarmente piacere vedere come, in questi anni, si sia consolidata una sintonia forte tra il Governo nazionale e la Regione Siciliana. Una collaborazione che ha permesso di affrontare sfide importanti e di raggiungere risultati che hanno prodotto grandi benefici per i cittadini”, conclude Schifani.