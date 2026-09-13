Gallico Marina, una domenica mattina spettacolare dopo il maltempo della notte: luci e colori di Settembre ripresi dall’alto | FOTO e VIDEO

È stata una domenica mattina dal fascino straordinario a Gallico Marina, dove il cielo e il mare hanno regalato uno spettacolo di colori e atmosfere tipicamente settembrine. Le immagini e i video realizzati da Renzo Pellicano raccontano una Reggio Calabria vista dall’alto, immersa in una luce particolare, quella che spesso accompagna il mese di Settembre dopo il passaggio dei primi fenomeni di maltempo. La notte tra sabato e domenica era stata caratterizzata dalla pioggia e dal maltempo, che hanno interessato Gallico Marina e altre zone della città di Reggio Calabria, in un quadro meteorologico già annunciato ieri da StrettoWeb. Il passaggio delle precipitazioni ha però lasciato spazio, nelle prime ore della mattina, a un’atmosfera completamente diversa: il cielo si è aperto progressivamente e le prime schiarite hanno trasformato il paesaggio, regalando una luminosità intensa e colori particolarmente nitidi.

I colori di Settembre: quando il paesaggio regala la sua veste più bella

Settembre è spesso un mese capace di offrire scenari unici. Dopo il periodo estivo, l’aria diventa più limpida, la luce cambia tonalità e il contrasto tra le prime piogge autunnali e le successive aperture del cielo permette di apprezzare dettagli che durante l’estate rimangono spesso nascosti dalla foschia e dalla calura. A Gallico Marina, questo effetto è apparso evidente: il mare, la costa, gli edifici e il territorio circostante sono stati avvolti da una luce particolare, con sfumature che hanno esaltato la bellezza del paesaggio reggino.

Le immagini realizzate da Renzo Pellicano mostrano una prospettiva privilegiata della cittadina reggina, catturando un momento in cui la natura sembra quasi ripartire dopo il temporale. Un incontro tra mare, cielo e luce che restituisce tutta la suggestione di una mattina di settembre. Una domenica iniziata con la pioggia e proseguita con un’esplosione di colori, capace di trasformare il maltempo in un’occasione per ammirare ancora una volta la bellezza del territorio. La fotogallery e i video testimoniano così uno dei momenti più affascinanti dell’anno per il paesaggio calabrese: quello in cui l’estate lascia lentamente spazio alla nuova stagione e la natura regala panorami ancora più intensi e suggestivi.