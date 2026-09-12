Allerta Meteo Calabria e Sicilia, bomba di maltempo in corso, temperature in picchiata. E sta arrivando un Uragano Mediterraneo: l’estate è finita

La giornata di oggi, sabato 12 settembre 2026 si sta trasformando in una data storica per la climatologia dell’estremo Meridione, segnando il definitivo ed irreversibile tracollo della stagione estiva con una puntualità degna di un orologio svizzero, rispetto alle nostre previsioni meteo dei giorni scorsi. Le immagini satellitari e le stazioni di rilevamento in tempo reale descrivono un quadro di marcata gravità: una potente bomba temporalesca in risalita dal Nord Africa ha impattato con violenza sulle regioni meridionali. In Calabria si assiste a una sequenza di precipitazioni torrenziali e scariche elettriche impressionanti lungo il versante tirrenico, con diluvi intensi tra Scilla, la Piana di Gioia Tauro e la Costa degli Dei, dove una monumentale shelf cloud ha oscurato il cielo sopra Tropea.

Il crollo termico assume connotati quasi invernali: la colonnina di mercurio sprofonda a +18°C a Vibo Valentia, registra +20°C a Tropea, +21°C a Gioia Tauro e +22°C a Scilla. A Reggio Calabria la pioggia e il vento hanno fatto crollare il termometro a +24°C in pieno giorno, gettando un’ombra di forte apprensione sulla secolare e partecipata processione per la Festa della Madonna della Consolazione che si è conclusa in anticipo rispetto al solito evitando le fasi più cruente della perturbazione. In Sicilia il quadro non è da meno: la mattinata ha visto l’isola cingersi d’assedio con temporali violenti tra Palermo e Trapani dove la temperatura è ferma a +23°C, mentre rovesci a carattere di nubifragio stanno sferzando le Isole Eolie ed il versante etneo nei comuni di Bronte e Randazzo.

Allarme per il Ciclone Mediterraneo: la minaccia del Medicane tra domenica 13 e lunedì 14 settembre

Le notizie di cronaca meteorologica di queste ore rappresentano soltanto l’apripista di una fase di severo maltempo destinata ad esasperarsi ulteriormente. Le ultime simulazioni dei modelli matematici ad alta risoluzione indicano che tra la giornata di domani, domenica 13 settembre, e lunedì 14 settembre, il bacino compreso tra il Canale di Sicilia, Malta e il Golfo di Gabes darà i natali a un profondo Ciclone Mediterraneo. La struttura depressionaria possiede tutti i requisiti per evolvere in un vero e proprio Medicane, ovvero un Uragano Mediterraneo ad anima calda caratterizzato da un occhio centrale cinto da imponenti sistemi convettivi a spirale. La potenziale traiettoria della tempesta, pur mantenendo margini di incertezza sul suo percorso finale verso la Grecia e la Turchia, vedrà il perno ciclonico ruotare a ridosso dello Ionio, investendo in modo diretto le fasce orientali e tirreniche di Calabria e Sicilia. Si teme una prolungata fase di piogge torrenziali, alluvioni lampo, forti raffiche di vento da downburst ed intense mareggiate lungo le linee di costa esposte.

La fisica dei mostri marini e la memoria storica: dai mari roventi al dramma di Soverato e Modica

La straordinaria violenza con cui la natura sta manifestando questa transizione stagionale risiede nei rigorosi principi della termodinamica. Le acque del Mar Tirreno e del Mar Ionio arrivano alla metà di settembre con una temperatura superficiale fortemente elevata, accumulata durante la lunga stagione estiva. L’ingresso improvviso ed irruento dell’aria fredda di provenienza polare crea un gradiente termico verticale estremo, sbloccando enormi quantità di energia potenziale convettiva disponibile (CAPE). L’aria calda e satura di vapore risale impetuosamente, alimentando la formazione di imponenti supercelle stazionarie, chicchi di grandine di grandi dimensioni e l’innesco di spaventose trombe marine pronti a tramutarsi in tornado al contatto con la terraferma. La storia climatologica delle due regioni insegna quanto settembre sia il mese più insidioso: la memoria riporta alla tragica alluvione di Soverato del 10 settembre 2000, quando la piena del torrente Beltrame provocò 13 vittime; al devastante disastro di Modica del 25-26 settembre 1902, con oltre cento morti per lo straripamento dei corsi d’acqua cittadini; e alla recente alluvione di Trapani del 26 settembre 2022, a dimostrazione di come le piene flash-flood settembrine costituiscano una costante minaccia per il territorio meridionale.

Prima neve sull’Etna e l’avvio delle scuole al fresco: spazzate via le polemiche estive

La portata dell’irruzione d’aria fredda si manifesterà anche sulla quota delle precipitazioni nevose. Durante la giornata di sabato 12 settembre l’abbattimento dello zero termico favorirà la caduta della prima neve sull’Etna: i primi fiocchi della stagione imbiancheranno le vette del vulcano oltre i 2.500 metri di quota, regalando uno scenario invernale a picco sulle acque dello Ionio. Questo generale ed imponente quadro di freddo e pioggia smonta in maniera definitiva tutte le pretestuose polemiche ed i deliri social sorti nei giorni scorsi sulla presunta necessità di posticipare la riapertura degli istituti scolastici per il caldo. Martedì 15 settembre gli studenti di Sicilia e Calabria — ed il 18 settembre a Reggio Calabria a margine delle festività patronali — torneranno regolarmente nelle aule in un contesto climatico rigido, fresco e pienamente autunnale, dove servirà indossare abiti decisamente invernali. La stagione estiva lascia così il campo a una fase di prolungata instabilità che accompagnerà il Mezzogiorno per tutta la prossima settimana.

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