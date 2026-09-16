Futuro Nazionale, nuovo ingresso nel Comitato Reggio Calabria 1332

Dalle nuove adesioni alla nascita dei Comitati, fino alla partecipazione registrata il 13 settembre a Siderno in occasione della prima manifestazione calabrese di Roberto Vannacci da leader di Futuro Nazionale, il movimento prosegue il proprio percorso di presenza sul territorio reggino. L’appuntamento di Siderno ha visto la partecipazione di Vannacci insieme al coordinatore regionale Domenico Furgiuele e al candidato alle suppletive Domenico Giannetta. Ora l’attenzione si sposta sul coinvolgimento delle giovani generazioni, con l’obiettivo dichiarato di affidare loro spazi, responsabilità e un ruolo attivo nella costruzione della futura classe dirigente.

In questa direzione si inserisce l’ingresso di Pietro Miceli nel Comitato Reggio Calabria 1332, coordinato dal professor Paolo Ferrara. Una nuova adesione che, secondo il movimento, rappresenta non soltanto un ampliamento della partecipazione, ma anche la volontà di riportare i giovani al centro della vita politica attraverso un coinvolgimento diretto. Il coordinatore Paolo Ferrara ha spiegato il significato di questo nuovo ingresso sottolineando il ruolo delle nuove generazioni nel progetto di Futuro Nazionale.

“Dal Pilone è partita una scintilla: sono arrivate adesioni, sono nati nuovi Comitati e a Siderno abbiamo vissuto una straordinaria giornata di partecipazione con Roberto Vannacci. Adesso dobbiamo guardare ancora più avanti. Il futuro, se vogliamo essere coerenti persino con il nostro nome, appartiene soprattutto ai giovani. L’ingresso di Pietro Miceli nel Comitato 1332 mi entusiasma perché segna esattamente questa direzione: riportare le nuove generazioni alla politica attiva, dare loro fiducia, responsabilità e spazio per crescere. Non vogliamo giovani chiamati soltanto ad applaudire o a votare: vogliamo giovani protagonisti. Non chiediamo loro di aspettare il proprio turno; vogliamo che inizino oggi a costruire la classe dirigente di domani”.

Miceli: “I giovani devono essere protagonisti del cambiamento”

Lo stesso Pietro Miceli ha espresso entusiasmo per l’adesione a Futuro Nazionale e per l’inizio del percorso all’interno del Comitato 1332, evidenziando la volontà di contribuire al futuro della città e del territorio. “Sono orgoglioso di aderire a Futuro Nazionale e di iniziare questo percorso insieme al professor Paolo Ferrara, persona verso la quale nutro grande stima per le competenze e il pragmatismo che ne contraddistinguono l’impegno. Credo che noi giovani non possiamo limitarci ad aspettare il cambiamento: dobbiamo avere il coraggio di esserne protagonisti. Sono convinto che Reggio Calabria abbia tutte le potenzialità per diventare una città simbolo di crescita e rinnovamento e il punto di partenza di un progetto concreto per il futuro dell’Italia. Entro nel Comitato 1332 con entusiasmo, idee e soprattutto con tanta voglia di fare”.