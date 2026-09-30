Futuro Nazionale fa flop alle Suppletive, ma per Giannetta va bene così: “risultato enorme”. E ammette un fatto che lo inchioda

Futuro Nazionale conquista solo il 10, 94% alle elezioni suppletive di Reggio Calabria. Un flop, ma per Domenico Giannetta non è così. Il candidato difende il risultato ma fa anche – indirettamente – un’ammissione: parla di “toni duri e volgari della campagna”. Alimentati, però, proprio dal suo nuovo leader, il Generale Roberto Vannacci, arrivato sullo Stretto per attaccare pesantemente il Sindaco e poi rilanciando una foto modificata oltremodo volgare, quella che ritrae una evidente scollatura – non reale – del sottosegretario Matilde Siracusano. Praticamente un autogol.

“Con Futuro Nazionale – rivela Giannetta in una nota – abbiamo conquistato l’11% dell’elettorato, con 8.226 voti. Da soli. Contro tutti. E sono voti che esprimono il consenso al candidato e al partito. L’analisi è semplicissima: io non partivo dai 10.452 mila voti delle regionali, ma da circa 5mila. Perché il collegio delle suppletive è diverso e non comprende i 26 comuni della Piana di Gioia Tauro dove, alle regionali, ho avuto, appunto, circa 5mila preferenze. Nonostante l’affluenza molto bassa – che resta il dato più critico insieme ai toni duri e volgari della campagna – il collegio sfavorevole e la mobilitazione dell’apparato di centrodestra e del campo largo di centrosinistra, ho raddoppiato le preferenze a Reggio città, dove il centrodestra ha perso il 19% del consenso. Così come abbiamo ottenuto ottimi risultati in grandi comuni della provincia, dove abbiamo raggiunto il 14,66%. Un risultato enorme” aggiunge.

“Dice bene il Generale Roberto Vannacci, che ringrazio: i numeri sono numeri. Il resto sono chiacchiere. Come numeri sono che Roscioli vince ma si ferma al 51% e non raggiunge il 69% delle comunali. Il nostro mandato era di ottenere il 7%, l’abbiamo ampiamente superato. L’11% del collegio di Reggio Calabria è di Futuro Nazionale che io rappresento, e non è più di Forza Italia. Ed è solo l’inizio“ conclude.