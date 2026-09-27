Futura, che risposta! Pari a Cosenza e classifica sbloccata, Rocha: “ora cresciamo partita dopo partita”

Era la risposta che l’allenatore si aspettava. La Cadi Antincendi Futura sblocca la classifica e lo fa nel modo più convincente: strappando un punto contro una delle candidate assolute al successo finale, in casa della Pirossigeno Cosenza. Un risultato che vale doppio, perché certifica la crescita di un gruppo che guarda con fiducia al futuro. Clima di fair play assoluto: bellissimo l’abbraccio tra i due fratelli, Gianluca Parisi da un lato, portiere della Nazionale e Paolo dall’altro estremo difensore della Futura. Derby vero ma corredato da un meraviglioso terzo tempo. Ne abbiamo parlato con il tecnico Sylvio Rocha, che ha tracciato un bilancio della prestazione e indicato la rotta per le prossime settimane.

Mister,che Cadi Antincendi Futura ha visto a Cosenza?

“Ci siamo avvicinati al mio primo obiettivo, che è costruire una squadra competitiva. Tatticamente stiamo crescendo a ogni partita. Individualmente tutti quelli che sono entrati in campo hanno fatto una buona prestazione”.

Come procede il vostro lavoro? Quanti margini di miglioramento vede negli occhi dei suoi ragazzi?

“Abbiamo tanti margini di miglioramento. Vista la disponibilità e la qualità dei ragazzi, sono sicuro che arriveremo a un ottimo livello”.

Cosa si devono aspettare i tifosi per la partita di venerdì alle ore 19.30 con la Lazio al Palattinà?

“Sicuramente una squadra con tanta voglia di dimostrare il nostro vero valore e desiderosa di regalare la prima vittoria stagionale ai nostri tifosi”.

Appuntamento, dunque, fissato per venerdì alle 19.30 per un pienone: la Cadi Antincendi Futura è pronta a raccogliere ciò che ha seminato.