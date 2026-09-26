Futura, primo punto stagionale nel derby: a Cosenza finisce 2-2

La Futura c’è e lo dimostra sul parquet di Rende, in una sfida complicata contro una Pirossigeno Cosenza arrivata al derby forte di due vittorie nelle prime due giornate. La formazione reggina, ancora alla ricerca dei primi punti stagionali, offre una prestazione orgogliosa e a tratti dirompente, dando segnali importanti dopo un inizio di campionato definito “diesel”. “Prova che dà dimostrazione di quanto sia stato “diesel” finora questo inizio di campionato. Servirà pazienza, lavoro, metodo, corsa e arrabbiatura(sportivamente parlando) ma i segnali in arrivo da Rende sono più che concreti ed efficaci. La Futura c’è e vuole vincere”, è il messaggio che accompagna la prestazione della squadra, capace di tenere testa a una delle formazioni più quotate del torneo.

Mister Rocha ritrova Dos Santos e Kadu, schierati in quintetto insieme a Honorio, Pizetta e Paolo Parisi. La Pirossigeno risponde con Gianluca Parisi, Tonnandael, Salomone, Saporana e Adornato, proponendo anche il particolare duello familiare tra i fratelli Parisi. L’avvio è intenso: dopo appena tre minuti Kadu prova a sorprendere il portiere avversario con un tiro dalla distanza, mentre Honorio ci prova poco dopo trovando la risposta di Gianluca Parisi.

La prima grande occasione è però del Cosenza con Vavà, fermato da un intervento straordinario di Paolo Parisi. La partita cresce di ritmo, con l’ex Cambareri protagonista di un salvataggio sulla linea e diverse occasioni da entrambe le parti. A metà primo tempo arriva il vantaggio dei padroni di casa: Salamone lascia partire un destro straordinario che si insacca all’incrocio dei pali per l’1-0.

La Cadi Antincendi non si disunisce e continua a creare occasioni. Salamone e Felipe Mello impegnano Paolo Parisi, che risponde presente, mentre il portiere della Futura si supera ancora su un tentativo pericoloso prima del finale di tempo. Gli ospiti sfiorano il pareggio con Kadu e Dos Santos, ma al riposo è la Pirossigeno Cosenza a chiudere avanti 1-0.

La rimonta della Futura nella ripresa

La seconda frazione cambia completamente volto. Dopo l’ammonizione di Pizetta per un tocco di mano, la Cadi Antincendi trova immediatamente il pareggio: proprio Pizetta calcia dalla distanza, Honorio è il più rapido di tutti e con il tocco decisivo mette il pallone alle spalle di Gianluca Parisi per l’1-1.

L’inerzia della gara passa nelle mani della formazione di mister Rocha, che cresce minuto dopo minuto. Mendes sfiora il vantaggio con un tiro a incrociare respinto con i piedi da Gianluca Parisi, mentre dall’altra parte Paolo Parisi viene aiutato da Dos Santos, decisivo nel salvare sulla linea dopo un’azione offensiva del Cosenza. Il sorpasso arriva con una giocata spettacolare. Lancio preciso di Paolo Parisi e sforbiciata di Pedro Mendes, che trova un eurogol e batte l’estremo difensore locale portando la Futura avanti 2-1. Una rete che certifica la grande reazione degli ospiti e una prestazione di grande personalità.

Il forcing finale del Cosenza vale il pareggio

La Pirossigeno prova il tutto per tutto con il powerplay, togliendo Gianluca Parisi e inserendo Dener come portiere di movimento. La Cadi resiste grazie anche a un intervento miracoloso di Paolo Parisi su una conclusione a colpo sicuro di Mancuso, ma l’assedio dei padroni di casa alla fine porta al pareggio. È Toninandel a trovare il varco giusto e a siglare il definitivo 2-2, risultato che consegna un punto a entrambe le squadre. Per la Cadi Antincendi Futura, però, il valore della prestazione va oltre la classifica: arriva il primo punto stagionale e soprattutto una risposta importante sul piano mentale e sportivo. Il derby si chiude con un terzo tempo all’insegna della sportività, con la Futura che ha voluto ringraziare la Pirossigeno Cosenza per la cordialità e l’ospitalità dimostrate. Un segnale positivo in una giornata che ha restituito fiducia alla squadra reggina.