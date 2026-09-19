Francia, cresce la crisi del carburante: stazioni senza benzina e diesel ai massimi storici

La Francia affronta una nuova fase di tensione sul fronte dei carburanti, con una crescente difficoltà di approvvigionamento che sta interessando diverse aree del Paese e un forte malcontento sociale legato all’impennata dei prezzi di benzina e diesel. Secondo i dati più recenti diffusi dal governo francese e citati dalla Kobeissi Letter, circa l’11% delle stazioni di servizio francesi segnala attualmente di essere privo di almeno un tipo di carburante, tra benzina e gasolio. In alcune zone del Paese la percentuale arriva fino al 16%, evidenziando una situazione particolarmente complessa per automobilisti, lavoratori e imprese che dipendono quotidianamente dai trasporti. A rendere ancora più delicato il quadro è il livello raggiunto dai prezzi alla pompa: il diesel in Francia ha toccato una media di 2,38 euro al litro, un valore distante meno dell’1% dal massimo storico, mentre anche il prezzo medio della benzina si trova su livelli record o prossimi ai massimi mai registrati.

Carburanti sempre più cari, esplode la protesta dei pescatori francesi

L’aumento dei costi energetici ha alimentato la protesta della categoria dei pescatori francesi, fortemente colpita dal rincaro del carburante necessario per le attività in mare. Nei giorni scorsi la mobilitazione è diventata sempre più intensa, con manifestazioni e blocchi che hanno coinvolto alcuni importanti scali del Mediterraneo francese. Tra i porti interessati figurano Sète, Fos-sur-Mer e, nelle ultime ore, anche Nizza, dove la protesta ha avuto ripercussioni sulle attività portuali. La richiesta dei pescatori è legata soprattutto alla sostenibilità economica del settore, messo sotto pressione dall’aumento dei costi operativi e in particolare dal prezzo del carburante, una voce fondamentale per le imbarcazioni professionali.

Bloccato il porto di Nizza: ritardi per un traghetto con 600 passeggeri

Le proteste hanno avuto conseguenze anche sul traffico marittimo. Nel porto di Nizza, l’attracco di un traghetto della Corsica Ferries con circa 600 persone a bordo ha subito un ritardo a causa della situazione venutasi a creare nello scalo. Le forze dell’ordine sono intervenute per cercare di garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza e consentire il regolare svolgimento delle operazioni portuali. La protesta dei pescatori, inizialmente concentrata sulle rivendicazioni economiche della categoria, si è così trasformata in una mobilitazione capace di incidere anche sulla normale circolazione marittima.

Tensione alla raffineria di Frontignan: bloccati gli accessi

Un altro fronte caldo della protesta si è aperto alla raffineria di Frontignan, dove circa 200 pescatori hanno bloccato le entrate e le uscite dell’impianto, impedendo temporaneamente il normale accesso alla struttura. Durante la protesta sono stati accesi alcuni roghi, immediatamente spenti dall’intervento dei vigili del fuoco. Le autorità hanno monitorato la situazione per evitare ulteriori criticità e garantire la sicurezza dell’area. Il blocco della raffineria rappresenta uno dei momenti più significativi della mobilitazione, considerando il ruolo strategico degli impianti energetici nella distribuzione dei carburanti sul territorio nazionale.

La pressione sui prezzi del carburante in Francia

La situazione francese arriva in un contesto di forte attenzione internazionale sul mercato energetico. Il caro carburanti sta incidendo sui bilanci di famiglie, imprese e categorie professionali che utilizzano grandi quantità di combustibile per svolgere la propria attività. Per i pescatori, il costo del gasolio rappresenta una delle principali spese di gestione: l’aumento dei prezzi rischia quindi di ridurre i margini economici e mettere sotto pressione un settore già alle prese con numerose difficoltà. La combinazione tra carburanti ai massimi storici, disponibilità ridotta in alcune stazioni di servizio e protesta sociale sta creando in Francia un quadro di forte attenzione, con il governo chiamato a monitorare l’evoluzione della situazione.

Una crisi che coinvolge trasporti, porti e attività produttive

La protesta dei pescatori francesi mostra come il tema del caro carburante possa rapidamente trasformarsi in una questione più ampia, capace di coinvolgere non solo gli automobilisti ma interi comparti produttivi. Dai porti del Mediterraneo alle raffinerie, passando per le stazioni di servizio alle prese con difficoltà di rifornimento, la Francia sta vivendo una fase delicata in cui il costo dell’energia torna al centro del dibattito economico e sociale. L’evoluzione delle prossime ore sarà determinante per capire se la mobilitazione rientrerà o se nuovi blocchi potranno interessare altre infrastrutture strategiche del Paese.