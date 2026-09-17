Prezzo diesel in Europa, l’Italia tra i Paesi con il gasolio più economico: 2,142 euro al litro

Il prezzo medio ufficiale del diesel in Italia si mantiene tra i più bassi dell’Europa occidentale, soprattutto se confrontato con quello di Paesi di dimensioni e peso economico simili come Germania, Francia e Regno Unito. Secondo l’ultimo dato disponibile della scorsa settimana sul database europeo dei prezzi dei carburanti, il costo medio del gasolio in Italia è pari a 2,142 euro al litro. La fotografia dei prezzi mostra una forte differenza tra i vari Stati membri dell’Unione Europea, con valori superiori ai 2,30 euro al litro in diversi Paesi del Nord Europa e prezzi decisamente più contenuti nell’area mediterranea e nell’Europa meridionale.

Diesel in Europa: la classifica dei prezzi medi al litro

Il prezzo medio più elevato tra i Paesi considerati si registra in Finlandia, dove il diesel raggiunge 2,478 euro al litro. Seguono i Paesi Bassi con 2,442 euro al litro e la Danimarca con 2,435 euro al litro. Restano sopra la soglia dei 2,30 euro anche la Germania, con un prezzo medio ufficiale di 2,328 euro al litro, e altri importanti Paesi europei come la Francia, dove il diesel costa mediamente 2,257 euro al litro, e il Belgio, con 2,254 euro al litro. L’Italia si colloca invece a 2,142 euro al litro, un valore inferiore rispetto a quello registrato nelle principali economie dell’Europa centrale. Il prezzo italiano risulta infatti più basso di quello di Germania, Francia e Belgio, confermando una posizione tra le più contenute tra i grandi Paesi europei.

Italia tra i prezzi più bassi tra le grandi economie europee

Il confronto internazionale evidenzia come il costo del diesel in Italia sia particolarmente competitivo se rapportato a Paesi con mercati automobilistici e consumi energetici comparabili. Anche considerando il confronto con il Regno Unito, che non fa più parte dell’Unione Europea ma rappresenta una delle maggiori economie del continente, il quadro europeo mostra una forte variabilità dei prezzi alla pompa. Tra i Paesi analizzati, dopo l’Italia troviamo il Portogallo con 2,104 euro al litro e la Grecia con 2,054 euro al litro. Ancora più bassi sono i valori della Polonia, pari a 1,982 euro al litro, e della Spagna, dove il diesel si ferma a 1,795 euro al litro.

Paese Prezzo medio diesel (€/L) Finlandia 2,478 Paesi Bassi 2,442 Danimarca 2,435 Germania 2,328 Francia 2,257 Belgio 2,254 Italia 2,142 Portogallo 2,104 Grecia 2,054 Polonia 1,982 Spagna 1,795 Malta 1,210

Il dato conferma dunque che, nonostante il peso della fiscalità sui carburanti, l’Italia presenta un prezzo medio del diesel tra i più bassi tra le grandi economie europee, con un divario significativo rispetto ai valori registrati in Germania e Francia.