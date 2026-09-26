Foto fake su Siracusano, Mangialavori attacca Vannacci: “manipolare immagini offendendo la dignità di una donna è deprecabile”

“Manipolare immagini offendendo la dignità di una donna prima ancora che di una rappresentante delle istituzioni è un comportamento deprecabile che nulla ha a che vedere con il rispetto istituzionale e con il confronto politico civile”. Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio della Camera, on. Giuseppe Mangialavori. “Evidentemente gli strumenti del confronto di cui è in possesso il generale Vannacci sono questi. A Matilde Siracusano va la mia piena solidarietà e il mio sostegno personale. Ogni forma di violenza verbale, di dileggio o di distorsione della realtà deve essere respinta con decisione, perché la politica ha il dovere di mantenere un livello di confronto rispettoso, fondato sui fatti e non sulla provocazione”, conclude Mangialavori.