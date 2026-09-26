Foto fake su Siracusano, Falcone: “solidarietà al Sottosegretario, mantenere rispetto nel confronto politico”

“Quanto accaduto a Matilde Siracusano merita una ferma presa di distanze. Il confronto politico può essere vivace e anche molto duro, ma deve sempre mantenere rispetto e correttezza, evitando di andare oltre”. Lo dichiara l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, vice capo delegazione degli azzurri nel Gruppo PPE al Parlamento europeo. “Esprimo piena solidarietà al sottosegretario Siracusano. Il rispetto per la dignità delle persone e in questo caso delle donne rimane per noi imprescindibile. È questo lo stile che dobbiamo continuare a difendere nel confronto pubblico”, conclude Falcone.