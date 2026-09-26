Foto fake su Siracusano, Caruso: “Un atto che è a tutti gli effetti violenza di genere”

“Un atto che è a tutti gli effetti violenza di genere, segno di un imbarbarimento inaccettabile della politica”. Con queste parole Marcello Caruso di Forza Italia, giudica la foto fake di cui è stata vittima il sottosegretario Matilde Siracusano, alla quale esprime “la più fraterna solidarietà e vicinanza, nella certezza che quanto accaduto potrà solo rafforzarne l’impegno”.

“Fatti come questo confermano ancora una volta la necessità che il dibattito politico torni ad essere, prima di tutto, rispettoso delle persone, pur nella differenza di idee e opinioni, senza alcuno spazio per qualsiasi forma di violenza alla spasmodica ricerca di like e visibilità”, conclude Caruso.