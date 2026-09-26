Foto fake su Siracusano, Bonelli (Avs): “da Vannacci un’aggressione politica inaccettabile”

Nuova presa di posizione sulla vicenda della foto fake di Matilde Siracusano pubblicata dall’eurodeputato Roberto Vannacci. Dopo le reazioni arrivate da diversi esponenti politici di maggioranza e opposizione, anche Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, interviene esprimendo solidarietà alla sottosegretaria del Governo Meloni e condannando l’utilizzo di un’immagine manipolata nel confronto politico. Bonelli definisce il fotomontaggio un gesto “volgare” e parla di una “aggressione politica inaccettabile”, denunciando l’utilizzo del sessismo e della denigrazione personale come strumenti di attacco nei confronti di una rappresentante delle istituzioni.

Bonelli difende Siracusano: “Un’aggressione politica inaccettabile”

“Solidarietà da Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, a Matilde Siracusano, sottosegretario del Governo Meloni per la foto fake pubblicata dall’eurodeputato Roberto Vannacci, che definisce il fotomontaggio “volgare” e denuncia “un’aggressione politica inaccettabile”, condotta utilizzando “il sessismo e la denigrazione personale come strumenti di attacco”. È questo il contenuto della nota con cui Bonelli prende posizione sul caso che ha coinvolto la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento di Forza Italia. Il rappresentante di Avs si schiera dunque a difesa della dignità della persona e del ruolo istituzionale ricoperto da Siracusano, sottolineando come il confronto politico debba mantenersi distante da modalità che puntano alla delegittimazione personale.