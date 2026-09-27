Foto fake su Siracusano, Biagio Masso: “stop alla violenza digitale, il confronto politico ritrovi rispetto e dignità”

“Nessun tentativo di minimizzare o derubricare l’accaduto a semplice “satira da campagna elettorale” può essere accettato. Manipolare con l’intelligenza artificiale l’immagine di una donna, modificandone il corpo e l’abbigliamento, non è confronto o scontro politico: è un’insopportabile forma di moderna barbarie e di violenza digitale. ​Il punto va ormai ben oltre le imminenti consultazioni elettorali di Reggio Calabria. È fondamentale comprendere che esistono limiti che non possono e non devono essere superati. La storia e l’attualità ci insegnano che certe derive vanno fermate sul nascere per impedire che degenerino in modo irreversibile”. ​Lo scrive in una nota Biagio Masso, componente del Coordinamento Provinciale Lega Salvini di Reggio Calabria.

“​Chi rappresenta il popolo nelle Istituzioni – a maggior ragione se ha vestito la divisa – ha il dovere di lavorare per il progresso civile del Paese. Il dibattito pubblico non può e non deve trasformarsi in un ring senza regole che contribuisce ad alimentare odiose forme di discriminazione e violenza. ​Rivolgo la mia totale e incondizionata solidarietà a Matilde Siracusano, insieme a un fermo richiamo a chiunque svolga funzioni pubbliche affinché si comporti con disciplina e onore, così come solennemente prescritto dalla nostra Costituzione”, conclude Masso.