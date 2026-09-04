Festa Madonna del Tindari 2026, un omaggio poetico alla “Bella Maria”

Ogni anno il 7 e l’8 Settembre, nella Basilica Santuario Maria SS. del Tindari (Messina) si celebra la Madonna Bruna. I festeggiamenti, preceduti dalla novena di preparazione, raggiungono il momento più intenso, come da tradizione, nella suggestiva processione della sera del 7 Settembre e nel solenne Pontificale del giorno 8, durante il quale avviene la tradizionale offerta della lampada votiva da parte di un comune della Diocesi di Patti. Quest’anno sarà donata dal comune di Torrenova.

Una devozione per la “Bella Maria” del Tindari, forte e profonda, che richiama ogni anno sul sacro colle, al maestoso Santuario, la presenza di migliaia di pellegrini e devoti, desiderosi di manifestare amore e riconoscenza alla dolce Madonnina. Come segno di omaggio alla Vergine Santa, Madre nostra e Fiducia nostra, simbolo di protezione, conforto e speranza, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina) ha composto la lirica ”Bella Maria del Tindari”. Per l’occasione della Festa, il poeta brolese ha il piacere di condividere i suoi versi con tutti i devoti della Madonna del Tindari.