Festa della Madonna del Tindari, scattano le limitazioni al traffico: obbligo di uscita allo svincolo di Patti per raggiungere la Basilica

In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna Maria Santissima del Tindari, in programma lunedì 7 settembre 2026 presso la Basilica Maria SS. del Tindari, cambiano le modalità di accesso all’area interessata dalle celebrazioni. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha comunicato l’introduzione di alcune limitazioni alla circolazione stradale con l’obiettivo di garantire una migliore gestione del traffico e contenere i possibili disagi per automobilisti e pellegrini. La disposizione riguarda in particolare gli utenti autostradali diretti verso il santuario, che nella giornata dei festeggiamenti dovranno seguire un percorso obbligato per raggiungere la Basilica del Tindari.

Madonna del Tindari 2026, obbligo di uscita allo svincolo di Patti per raggiungere la Basilica

La principale modifica alla viabilità riguarda l’accesso alla zona del Tindari attraverso la rete autostradale. Secondo quanto comunicato dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, a partire dalle ore 14:00 del 7 settembre 2026 e fino alla conclusione delle esigenze legate alla gestione del traffico, gli automobilisti diretti alla Basilica Maria SS. del Tindari saranno obbligati a uscire allo svincolo di Patti. La misura è stata predisposta per consentire una gestione più ordinata dei flussi veicolari in una giornata caratterizzata da una significativa presenza di fedeli e visitatori che raggiungeranno il santuario per partecipare alle celebrazioni dedicate alla Madonna Maria Santissima del Tindari. L’obiettivo delle limitazioni è quello di evitare situazioni di congestione lungo i percorsi di accesso alla Basilica e garantire condizioni di maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Viabilità Tindari, il Consorzio invita al rispetto della segnaletica

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane raccomanda agli automobilisti di prestare particolare attenzione alle indicazioni presenti lungo il percorso e di attenersi alle disposizioni fornite dagli operatori incaricati della gestione della viabilità. In particolare, viene richiesto di seguire la segnaletica stradale predisposta e le indicazioni del personale presente sul posto, così da favorire una circolazione più fluida durante una delle giornate più importanti per il calendario religioso del territorio. La collaborazione degli utenti sarà fondamentale per ridurre eventuali rallentamenti e permettere il regolare svolgimento dei festeggiamenti della Madonna del Tindari.