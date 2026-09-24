Etna in eruzione, nuova nube di cenere: colonna vulcanica alta 4 chilometri sopra il vulcano

L’Etna torna protagonista con una nuova fase di intensa attività vulcanica. Nella mattinata di oggi, giovedì 24 settembre 2026, il vulcano siciliano ha mostrato una significativa emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali, con una colonna eruttiva che ha raggiunto un’altezza stimata di circa 4 chilometri sopra il livello del mare. La nube generata dall’attività del vulcano si sta disperdendo principalmente in direzione Sud-Sud-Est, seguendo la circolazione dei venti presenti in quota. Il fenomeno è sotto stretta osservazione da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) attraverso l’Osservatorio Etneo di Catania, che monitora costantemente ogni variazione dell’attività del più grande vulcano attivo d’Europa. L’emissione di cenere rappresenta uno dei segnali più evidenti dell’attività superficiale dell’Etna, un vulcano caratterizzato da una dinamica estremamente variabile, con fasi di calma alternate a improvvise riattivazioni dei condotti sommitali.

VONA rosso dell’INGV: massima attenzione per il traffico aereo

A seguito dell’attività osservata, l’Osservatorio Etneo dell’INGV ha emesso un avviso VONA (Volcanic Observatory Notice for Aviation) di colore rosso, il livello più elevato della scala utilizzata per comunicare agli enti aeronautici la presenza di cenere vulcanica nell’atmosfera. La cenere rappresenta infatti un elemento di particolare attenzione per il settore dell’aviazione perché, soprattutto ad alte quote e in presenza di concentrazioni elevate, può interferire con il funzionamento dei motori degli aeromobili e con i sistemi di bordo. Per questo motivo gli osservatori vulcanologici trasmettono aggiornamenti continui alle autorità competenti e alle compagnie aeree. Il livello VONA rosso, tuttavia, non significa automaticamente una chiusura degli aeroporti o una situazione di emergenza sul territorio. Indica piuttosto la necessità di massima cautela e di un monitoraggio costante dell’evoluzione della nube vulcanica.

Tremore vulcanico su valori medio-bassi: cosa significa per l’Etna

Uno degli indicatori principali utilizzati dai vulcanologi per interpretare lo stato del vulcano è il tremore vulcanico, un parametro che misura l’energia associata al movimento dei fluidi magmatici all’interno dell’edificio vulcanico. Secondo i dati disponibili, il tremore dell’Etna si mantiene attualmente su valori medio-bassi. Questo elemento viene analizzato insieme ad altri parametri, come le emissioni di gas, la deformazione del suolo e le osservazioni dirette delle bocche eruttive, per comprendere l’evoluzione della fase in corso.

Il comportamento dell’Etna è caratterizzato da una grande complessità: il vulcano può passare rapidamente da periodi di relativa tranquillità a episodi di attività intensa, come fontane di lava, esplosioni sommitali o emissioni di cenere. Ogni fenomeno viene quindi valutato nel contesto generale della sua dinamica interna.

Aeroporto di Catania operativo: nessuna ripercussione al momento sui voli

Nonostante la presenza della nube eruttiva e l’emissione di cenere, l’attuale fase di attività dell’Etna non sta determinando, al momento, conseguenze sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. Lo scalo etneo continua quindi a funzionare regolarmente, mentre il monitoraggio della nube vulcanica prosegue per verificare eventuali cambiamenti nella direzione o nell’altezza della dispersione delle particelle.

L’aeroporto di Catania, uno dei principali scali del Mediterraneo, è abituato a gestire periodicamente situazioni legate all’attività dell’Etna. Nel corso degli anni sono state messe a punto procedure specifiche per garantire la sicurezza dei passeggeri e dei voli anche durante le fasi eruttive.

L’Etna, un vulcano sempre attivo al centro del Mediterraneo

L’Etna rappresenta uno dei vulcani più monitorati al mondo e costituisce un laboratorio naturale di straordinaria importanza per la ricerca scientifica. La sua attività è legata alla complessa interazione tra la risalita del magma dalle profondità della Terra e la struttura dei suoi numerosi condotti vulcanici. Situato nella parte orientale della Sicilia, il vulcano domina il territorio circostante con i suoi oltre 3.300 metri di altezza e con un apparato sommitale in continua trasformazione a causa delle frequenti eruzioni.

Le sue manifestazioni possono assumere forme diverse: dalle semplici emissioni di gas e cenere fino a spettacolari episodi esplosivi con fontane di lava e colate. Proprio questa variabilità rende fondamentale il lavoro quotidiano dei ricercatori dell’INGV, impegnati nella raccolta e nell’analisi di una grande quantità di dati.

Monitoraggio continuo dell’attività vulcanica

La situazione dell’Etna resta dunque sotto osservazione. Gli esperti continueranno a valutare l’evoluzione dell’attività attraverso le reti di monitoraggio installate sul vulcano, che comprendono strumenti per rilevare sismicità, deformazioni del terreno, variazioni dei gas vulcanici e immagini satellitari. Per il momento il quadro indica una fase caratterizzata da emissioni di cenere e attività ai crateri sommitali, senza conseguenze sulla popolazione e senza limitazioni operative per l’aeroporto di Catania. L’Etna continua così il suo lungo percorso di attività, confermando ancora una volta la sua natura di vulcano vivo e in costante evoluzione, osservato giorno e notte dalla comunità scientifica per comprenderne ogni cambiamento.