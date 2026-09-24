Eruzione Etna, nube di cenere chiude lo spazio aereo: l’aeroporto di Catania resta operativo ma scattano limitazioni ai voli

Una nuova fase di attività dell’Etna ha portato alla chiusura temporanea di una porzione dello spazio aereo sopra il vulcano e all’introduzione di alcune limitazioni operative per l’aeroporto internazionale di Catania-Fontanarossa. La decisione è arrivata dopo l’emissione di cenere vulcanica e una nube eruttiva osservata nella mattinata di giovedì 24 settembre 2026. Il Network Coordination Office (NCO) ha disposto la chiusura dello spazio aereo denominato B1, direttamente interessato dal passaggio della nube generata dall’attività vulcanica, introducendo una riduzione temporanea della capacità dello scalo etneo.

Nonostante la presenza della cenere vulcanica nell’atmosfera, l’aeroporto di Catania non è stato chiuso e continua a garantire la propria operatività. Le restrizioni attualmente previste consentono un massimo di 10 atterraggi ogni ora, rispetto ai 12 programmati normalmente, con una riduzione quindi limitata del traffico aereo.

Etna, nuova emissione di cenere vulcanica: cosa sta succedendo sul vulcano

L’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, continua a rappresentare uno dei principali osservati speciali del panorama geologico mediterraneo. Le sue frequenti fasi di attività possono generare emissioni di cenere vulcanica, colonne di gas e materiale piroclastico che, in determinate condizioni meteorologiche, possono raggiungere le rotte utilizzate dagli aerei.

La segnalazione che ha determinato l’intervento sul traffico aereo è arrivata dopo un episodio di emissione di cenere e nube eruttiva registrato nella mattinata. L’attenzione delle autorità aeronautiche si è concentrata soprattutto sulla sicurezza della navigazione, considerando che la cenere vulcanica rappresenta un elemento di rischio per i motori degli aeromobili. A differenza di altri episodi più intensi del passato, questa volta la situazione non ha determinato lo stop completo delle operazioni aeroportuali. Le valutazioni tecniche hanno consentito di mantenere aperto lo scalo, adottando però una gestione più prudenziale dei movimenti in arrivo.

Aeroporto di Catania operativo: voli regolari nonostante le limitazioni

L’aeroporto di Catania Fontanarossa rimane quindi operativo e, secondo le informazioni disponibili, le restrizioni introdotte non hanno provocato al momento cancellazioni o particolari disagi ai passeggeri. La riduzione del numero massimo di atterraggi orari rappresenta una misura preventiva finalizzata a mantenere elevati standard di sicurezza durante la fase di possibile presenza di cenere vulcanica nello spazio aereo circostante.

Lo scalo catanese è uno dei più importanti del Mezzogiorno e rappresenta un nodo fondamentale per i collegamenti della Sicilia orientale, con milioni di passeggeri ogni anno e collegamenti nazionali e internazionali. Per questo motivo ogni variazione legata all’attività dell’Etna viene monitorata costantemente dagli enti responsabili. Le compagnie aeree stanno continuando a operare secondo la programmazione prevista, anche se la situazione potrebbe evolvere in base all’andamento dell’attività vulcanica e alla dispersione della nube di cenere.

Perché la cenere dell’Etna è un problema per gli aerei

La cenere vulcanica non è paragonabile alla semplice polvere atmosferica. È composta da minuscoli frammenti di materiale roccioso e vetroso che possono provocare problemi agli aeromobili se entrano nei motori durante il volo. Le particelle più fini possono infatti fondersi all’interno delle turbine a causa delle temperature estremamente elevate, creando depositi che possono compromettere il funzionamento dei propulsori. Inoltre la cenere può ridurre la visibilità e danneggiare alcuni sistemi esterni degli aerei.

Per questo motivo le autorità dell’aviazione civile adottano protocolli molto rigidi quando una nube vulcanica interessa le aree attraversate dalle rotte aeree. Nel caso dell’Etna, la vicinanza tra il vulcano e l’aeroporto di Catania rende particolarmente importante un monitoraggio continuo, con decisioni che vengono prese sulla base dei dati forniti dai sistemi di osservazione vulcanologica e meteorologica.

L’Etna e il monitoraggio continuo dell’attività vulcanica

La gestione dell’attività dell’Etna coinvolge diversi enti scientifici e istituzionali che analizzano costantemente parametri come emissioni di gas, tremore vulcanico, fontane di lava, attività dei crateri sommitali e dispersione delle particelle nell’atmosfera. Il vulcano siciliano è uno dei più studiati al mondo proprio per la sua frequente attività. Le sue eruzioni, nella maggior parte dei casi, sono caratterizzate da fenomeni spettacolari ma monitorati, che consentono alle autorità di intervenire rapidamente quando possono esserci conseguenze per infrastrutture e popolazione.

Tra gli aspetti maggiormente controllati c’è proprio la possibile ricaduta di cenere vulcanica sui centri abitati e sulle infrastrutture strategiche, compreso il sistema aeroportuale.

Possibili aggiornamenti nelle prossime ore: la situazione resta sotto osservazione

La limitazione allo spazio aereo sopra l’Etna è prevista temporaneamente fino alle 17:00 di giovedì 24 settembre 2026, salvo eventuali modifiche legate all’evoluzione del fenomeno. Gli operatori aeroportuali continueranno a verificare la situazione insieme agli enti di coordinamento del traffico aereo. Se la nube dovesse ridursi o spostarsi fuori dalle aree considerate sensibili, le normali capacità operative potrebbero essere ripristinate.

Al contrario, un eventuale aumento dell’attività eruttiva o una maggiore concentrazione di cenere nell’atmosfera potrebbe portare a nuove valutazioni e ulteriori provvedimenti. Per i passeggeri in partenza o in arrivo a Catania, resta quindi consigliato verificare gli aggiornamenti della propria compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. L’Etna, ancora una volta, dimostra la sua straordinaria vitalità: un fenomeno naturale di enorme valore scientifico e paesaggistico, ma che richiede un controllo costante per garantire la sicurezza dei collegamenti e della popolazione.