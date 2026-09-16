Emis Killa pirotecnico prima dei fuochi! E quello stop in palestra che poteva costare l’intero concerto… | FOTO e VIDEO

Reggio Calabria torna a scatenarsi nell’ultima grande serata delle Festività Mariane 2026. Nella serata odierna, mercoledì 16 settembre, Emis Killa è salito sul palco di Piazza Indipendenza per il concerto più atteso dai giovani delle notti reggine dedicate alla Patrona, recuperando l’appuntamento inizialmente previsto per sabato 12 settembre e rinviato dopo il tragico incidente che ha sconvolto la città, costato la vita alla giovane Anthea Ranieri e con le condizioni di Giovanni Ficara che tengono tutti ancora in forte apprensione.

Il concerto del rapper milanese ha rappresentato uno degli ultimi momenti del programma civile dedicato alla Madonna della Consolazione, prima del tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio sul Lungomare di Reggio Calabria, programmato per la mezzanotte di ieri, ma spostato di un giorno a causa della pioggia che aveva interessato la città.

Questa sera il meteo è stato clemente, ma il concerto poteva saltare lo stesso. Lo svela proprio Emis Killa che racconta, fra il serio e il faceto, di come un problemino accusato in palestra lo stia limitando: la voglia di essere davanti al pubblico di Reggio Calabria è stata però più forte delle noie fisiche!

In migliaia sotto il palco di piazza Indipendenza per ‘recuperare’ il concerto di Emiliano Rudolf Giambelli, uno dei rapper più famosi d’Italia, classe 89 da Vimercate, 7 album all’attivo, ha fatto cantare e ballare i reggini con i suoi successi più famosi (Malandrino, Serio, Cult, Fuoco e Benzina, Linda, Rollercoaster, Maracanà, Parole di Ghiaccio, La testa gira) regalando un’ultima notte di spensieratezza e allegria al pubblico delle feste mariane.