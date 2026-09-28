Elezioni suppletive, la geografia del voto: a Reggio città Vannacci si ferma al 7%, il Centrodestra supera il 55% con affluenza più alta | DATI

Le elezioni suppletive della Camera dei Deputati, indette per sostituire il seggio lasciato vacante da Francesco Cannizzaro – dimessosi per assumere la carica di sindaco – non sono state un semplice adempimento burocratico. Per chi osserva con attenzione la sociologia politica e la geografia del voto, il collegio, che comprende una vasta porzione della provincia di Reggio Calabria con il capoluogo a fare da baricentro, ha offerto spunti di riflessione di altissimo livello. Al di là del dato aggregato generale (ampiamente sviscerato su StrettoWeb), è l’analisi stratificata del voto nel comune di Reggio Calabria a rivelare le dinamiche più profonde dell’elettorato meridionale contemporaneo. I dati definitivi riportati dal portale ufficiale Eligendo ci permettono infatti di tracciare una linea di demarcazione netta tra il comportamento politico della metropoli e quello delle aree interne.

L’affluenza: la città risponde, la provincia frena

Il primo dato politico di rilevanza assoluta riguarda la partecipazione. In un’epoca segnata da un astensionismo cronico, specialmente nelle elezioni suppletive (spesso percepite come secondarie), la città capoluogo ha mostrato una vitalità civica inaspettata rispetto al resto del territorio provinciale. Come certificato dai dati ufficiali del Ministero dell’Interno, nel comune di Reggio Calabria si sono recati alle urne 40.391 votanti, pari al 28,54% degli aventi diritto.

Tuttavia, questo dato percentuale va letto con le lenti dell’analista: depurando il corpo elettorale dalla massiccia presenza di cittadini residenti all’estero (iscritti all’AIRE, che statisticamente partecipano in misura minima a questo tipo di consultazioni), l’affluenza reale in città sfiora la soglia psicologica del 35%. Si tratta di un distacco sensibile rispetto ai numeri registrati nel resto della provincia dove in alcuni comuni si è recato alle urne meno del 10% degli elettori, a dimostrazione di come il dibattito politico sia riuscito a mobilitare in misura molto maggiore l’elettorato urbano, fisiologicamente più esposto ai flussi di informazione e al confronto d’opinione rispetto alle aree periferiche.

Il netto successo del centrodestra nel voto d’opinione urbano

Il secondo elemento cardine di questa tornata elettorale è la prova di forza della coalizione di centrodestra all’interno dei confini cittadini. Il candidato Fabio Roscioli ha ottenuto un consenso larghissimo nel capoluogo. I numeri non lasciano spazio a interpretazioni: con 21.942 voti, Roscioli ha conquistato il 55,29% delle preferenze in città. Questo risultato, sensibilmente più alto rispetto alla media che le singole forze politiche ottengono in contesti più frammentati della provincia, certifica la solidità di un consenso strutturato. La coalizione (composta da Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Unione di Centro e Forza Italia-PPE) ha trovato a Reggio Calabria un terreno fertilissimo, intercettando probabilmente la volontà di un ceto medio e di un tessuto produttivo urbano che ha scelto la linea della continuità e l’offerta politica della maggioranza di governo.

Il caso Vannacci: il crollo in città e il voto relazionale di Giannetta in provincia

Ma è analizzando le performance dei candidati considerati “outsider” che la geografia del voto reggina regala la sua lezione di scienze politiche più affascinante. Il focus è inevitabilmente su Domenico Giannetta, candidato per la lista Futuro Nazionale con Vannacci.

A Reggio Calabria città, Giannetta si è fermato al 7,62%, raccogliendo 3.022 voti. È un dato politico inequivocabile. La città capoluogo, essendo il bacino demografico ed economico di gran lunga più grande non solo del collegio ma dell’intera regione, rappresenta il luogo per eccellenza del “voto d’opinione”.

Qui, dove le dinamiche puramente relazionali si diluiscono nella dimensione metropolitana e le scelte vengono guidate maggiormente dal dibattito pubblico e dalla risonanza mediatica nazionale, la spinta propulsiva del movimento di Vannacci è stata fortemente ridimensionata, anche grazie all’impegno di leader politici e riferimenti quali il Sindaco Francesco Cannizzaro o lo storico riferimento della destra reggina Giuseppe Scopelliti, ma anche il senatore della Lega Tilde Minasi. La prospettiva cambia radicalmente se ci si sposta in alcuni comuni della provincia. Nei piccoli centri, in particolare quelli più vicini a Oppido Mamertina, Giannetta ha registrato picchi di consenso che in alcuni casi hanno superato agevolmente il 15%.

Come si spiega questa polarizzazione? La risposta risiede nel peso del “voto relazionale”. Nei piccoli paesi, la conoscenza personale, il radicamento sul territorio e la rete di rapporti umani pesano in modo determinante sulle scelte elettorali, sovrapponendosi all’orientamento ideologico puro. Giannetta ha capitalizzato la sua rete di contatti in determinati territori più vicini al suo paese, ottenendo percentuali localmente molto alte che, tuttavia, lette nel contesto del collegio, appaiono marginali rispetto ai grandi numeri mossi dal voto d’opinione della città.

I dati ufficiali del comune di Reggio Calabria: il riepilogo

Per completezza analitica, ecco il quadro definitivo relativo alle 196 sezioni su 196 scrutinate nel comune di Reggio Calabria, elaborato sui tabulati del Ministero dell’Interno:

* Roscioli Fabio (Fratelli d’Italia – Lega – Noi Moderati – Unione di Centro – Forza Italia-PPE): 21.942 voti – 55,29%

* Benedetto Francesco Antonio detto Frank (Partito Democratico – Movimento 5 Stelle – Casa Riformista): 14.188 voti – 35,75%

* Giannetta Domenico (Futuro Nazionale con Vannacci): 3.022 voti – 7,62%

* Toscano Francesco (DSP – Democrazia Sovrana Popolare): 530 voti – 1,34%

Dettaglio della partecipazione elettorale:

* Elettori: 141.519

* Votanti: 40.391 (28,54%)

* Schede nulle: 515

* Schede bianche: 193

* Schede contestate: 1

Le suppletive di Reggio Calabria ci consegnano, in definitiva, la chiara fotografia di due entità elettorali distinte che coesistono nello stesso territorio. Da una parte la grande città, che vota sui grandi temi, premia in blocco le coalizioni strutturate (spingendo il centrodestra oltre il 55%) e fa da barriera alle ondate più di protesta. Dall’altra, una provincia demograficamente polverizzata dove le reti relazionali territoriali permettono ancora l’affermazione di leadership micro-locali. Una dinamica di geografia politica fondamentale per comprendere gli equilibri del Mezzogiorno di oggi.