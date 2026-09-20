Elezioni di Midterm negli Usa o Suppletive? La scelta social di Benedetto è “particolare”: l’inusuale VIDEO in inglese

“My name is Francesco Antonio Benedetto, but everybody calls me Frank”. Va bene l’originalità, va bene scegliere le origini, ma la scelta è – diciamo così – coraggiosa. Il candidato del CentroSinistra alle elezioni suppletive di Reggio Calabria, Frank Benedetto, pubblica un video sui social con una frase iniziale in inglese, prima di far scorrere delle immagini di questa campagna elettorale. Una scelta probabilmente legata al suo luogo di nascita – New York – ma che si traduce in un video molto “particolare”, un po’ cringe. E il dubbio è lecito: ma sono suppletive o le midterm negli Usa, per restare in tema? Il prossimo 3 novembre, infatti, negli Stati Uniti si terranno le elezioni di metà mandato per rinnovare il Parlamento. Ma non è che Benedetto si è confuso?

Di seguito il video.