E’ febbre Palermo: contro la Samp in 31 mila (per ora)! Entusiasmo alle stelle, la città questa volt”A” sogna con un Inzaghi super

Saranno 31 mila, per ora, i tifosi del Palermo presenti lunedì sera al Renzo Barbera per la sfida contro la Sampdoria. Un dato che racconta più di qualsiasi parola il clima che si respira in città: è tornata la febbre rosanero, è tornato un entusiasmo che da anni non si vedeva e che accompagna una squadra partita nel migliore dei modi. La corsa verso il sold out sembra ormai avviata. Il club ha comunicato il dato aggiornato relativo alla prevendita e la sensazione è che il Barbera possa trasformarsi ancora una volta in una bolgia, in una serata che va oltre il semplice appuntamento di Serie B. A Palermo non si parla più soltanto di una buona partenza o di un momento positivo. La città ha iniziato a sognare e lo fa con una convinzione crescente: questa potrebbe essere davvero la stagione del ritorno nella categoria che i tifosi considerano il palcoscenico naturale del club.

La sfida contro la Sampdoria arriva dopo due vittorie nelle prime due giornate di campionato, un percorso netto che ha alimentato ulteriormente la passione della piazza. Il pubblico rosanero ha risposto presente e il numero di spettatori previsto per lunedì sera conferma un dato evidente: il legame tra squadra e tifoseria è tornato fortissimo. Superare quota 30 mila spettatori in campionato e arrivare oltre 20 mila in Coppa Italia rappresenta un segnale importante per una società che punta a costruire qualcosa di ambizioso. Il Barbera è tornato a essere un valore aggiunto, un fattore capace di spingere la squadra nei momenti decisivi.

Un avvio perfetto tra Coppa Italia e campionato

L’entusiasmo nasce soprattutto dai risultati. Il Palermo di Filippo Inzaghi ha iniziato la stagione nel modo migliore possibile, inanellando soltanto vittorie tra Coppa Italia e campionato. Un percorso che ha avuto anche il valore di alcuni successi contro squadre di categoria superiore. La vittoria contro il Lecce ha rappresentato un primo segnale forte: i rosanero hanno dimostrato di poter competere anche contro formazioni di Serie A, aumentando la fiducia dell’ambiente. Poi sono arrivate le due vittorie in campionato e, in settimana, un ulteriore successo in Coppa Italia in settimana contro il Mantova. Un avvio che ha trasformato le aspettative in entusiasmo concreto.

Dietro questo inizio travolgente c’è anche la figura di Filippo Inzaghi, già dall’anno scorso accolto a Palermo come l’uomo chiamato a riportare mentalità vincente e ambizione. Il tecnico rosanero ha saputo creare fin da subito un gruppo competitivo, trasmettendo alla squadra quella cultura del lavoro e della vittoria che ha caratterizzato gran parte della sua carriera. Ora vuole consolidarsi. Ma il progetto non si basa soltanto sull’allenatore. Una rosa già forte è stata ulteriormente rinforzata durante il mercato, con l’obiettivo di aumentare qualità e profondità in ogni reparto. La società ha scelto di alzare il livello delle ambizioni e la risposta della piazza dimostra che il messaggio è stato recepito.

Palermo torna a sognare la Serie A

Dopo stagioni in cui il ritorno nella massima categoria è sfumato, questa volta a Palermo si respira un’aria diversa. Non soltanto entusiasmo, ma anche una sensazione di consapevolezza. La città vede una squadra più solida, un allenatore di grande esperienza e una società che sembra aver costruito le basi per competere fino alla fine.

Il campionato è appena iniziato e la strada verso la Serie A è piena di ostacoli, ma il dato del Barbera contro la Sampdoria rappresenta già una vittoria fuori dal campo: Palermo è tornata a vivere il calcio con passione e partecipazione. Con 31 mila tifosi già annunciati e la prospettiva di un nuovo tutto esaurito, la sfida di lunedì sera sarà molto più di una partita. Sarà la fotografia di una città che, questa volta, vuole davvero credere nel sogno.