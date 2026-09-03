Coppa Italia, fuochi d’artificio a Palermo: pirotecnico 5-2 sul Mantova, Inzaghi si regala una super sfida agli ottavi

Dopo l’ottimo inizio di campionato con due vittorie in due partite contro Juve Stabia e Arezzo, il Palermo ottiene vittoria e passaggio del turno anche nei sedicesimi di Coppa Italia. Gol a bizzeffe per Pippo Inzaghi, uno che di gol in carriera ne ha fatti parecchi, dopo i 4 in campionato in due gare, ne arrivano 4 anche in Coppa, ma in una gara sola: i siciliani si impongono per 5-2.

Pronti, via e il Palermo si porta avanti con Strefezza al 9′: l’ex Como rientra sul mancino e batte Bardi con un rasoterra preciso. Il Mantova firma il pari poco dopo con Gliozzi ma la rete viene annullata per fuorigioco dal VAR. Il Palermo raddoppia dal dischetto al 45’+6, penalty assegnato per fallo di Castellini su Vavassori: Palumbo non perdona dagli 11 metri.

Nella ripresa il Mantova trova il pari in 3 minuti. Ruocco batte Fortin con il destro, poi Kouda raddoppia, entrambe le reti su assist di Ilie. La partita si fa pirotecnica per i 23.000 del “Barbera” (che numeri per una sfida di Coppa Italia!). Al 70′ Johnsen scappa via, mette in mezzo per Pohjanpalo che è una sentenza in area piccola.

Il Palermo torna avanti, il Mantova si scopre e i siciliani dilagano: prima Johnsen e poi la doppietta di Pohjanpalo firmano il 5-2 definitivo. Una vittoria autorevole contro un’avversaria di Serie B che certifica, se ce ne fosse bisogno, la qualità e la profondità della rosa del Palermo, candidando i rosanero per la promozione diretta in Serie A. E, a proposito di massima serie: Pippo Inzaghi si regala una super sfida contro il Bologna agli ottavi.