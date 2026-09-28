Da Mangiatorella e Medinex alla Sportspecialist, il ritorno di Franco Fazzello: “riparto con la voglia del primo giorno”

Un ritorno alle origini, in una cornice che profuma di storia e di vittorie. Franco Fazello, nuova figura dirigenziale riabbraccia il mondo della pallavolo dopo parecchi anni di assenza. Fazzello riparta con “la voglia del primo giorno“. Un ritorno che non riguarda solo il passato, ma che si carica di aspettative per il presente: la squadra femminile della Puliservice Volley si appresta infatti a disputare il campionato di Serie B2, una categoria nazionale che rappresenta una novità assoluta per il sodalizio.

Franco Fazzello non ha nascosto l’emozione: “sono onorato di rientrare e riprendere il cammino che avevo lasciato parecchi anni fa nel mondo della pallavolo, in particolare della pallavolo femminile. È veramente l’inizio di una nuova avventura e cercherò di offrire tutta la mia esperienza maturata in tanti anni“.

Un’esperienza costruita in società storiche del panorama locale e nazionale, come durante le esperienze significative con Mangiatorella e la Medinex, con risultati che, come ha ricordato lo stesso Fazzello, “sappiamo un po’ tutti” perché rappresentano il momento più alto del volley cittadino di sempre, in Italia ed in Europa.

Il 2026 è un anno che la società definisce “importantissimo”, complice la stanza dei trofei che celebra un triplete che ha entusiasmato l’intero palazzetto in ambito maschile. I tempi andati? “Erano anni belli, perché abbiamo avuto le campionesse cubane oltre a quelle brasiliane. Fare nuovamente un passo indietro di parecchi anni con Yumilka Ruiz, oggi Team Tanager di Cuba, con la quale abbiamo condiviso gli anni forse più belli dell’allora Medinex, è stato speciale“.

Nonostante i ricordi, lo sguardo di Fazzello è saldamente ancorato al presente. Circondato da “persone molto preparate“, sia nel settore maschile che in quello femminile, il nuovo Advisor ha ringraziato la dirigenza della Sport Specialist per l’accoglienza.

Qual è dunque l’obiettivo per questa nuova avventura professionale? “Un bel campionato competitivo“, ha spiegato, sottolineando che le ragazze stanno già lavorando sotto l’ottima guida di Luciano Azzarà. “Ringrazio la società per avermi affidato questo compito con le ragazze della B2 Cercherò di mettere in campo la mia esperienza, lavorando con i dirigenti, con i tecnici e naturalmente con le ragazze. Quest’anno è un campionato nazionale, è la prima volta per il network, e per me è ritorno“.

La sua carriera

Nel 1983 inizia la sua esperienza sportiva in qualità di Dirigente e Segretario Generale della Società di pallavolo femminile “Mangiatorella”, prima in serie A/2 e poi in serie A/1. Perno basilare delle progettualità della gloriosa Medinex, società capace di brillare in massima serie in ambito femminile in Italia e nel mondo, vincendo due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una Challenge Cup ed una Coppa Cev. Dopo il 2002, conclusa l’attività societaria, dal 2004 al 2008 entra a far parte del Comitato Provinciale Fipav di Reggio Calabria rivestendo la carica di Vice Presidente.

Nel 2004, 2005 e 2006 è componente della Commissione Internazionale per il World Grand Prix di pallavolo femminile, svoltosi a Reggio Calabria, rivestendo la carica di Trasportation Manager. Nel 2006 è Responsabile Tecnico del Master Italian Beach Volley Series M/F organizzato dal C.P. Fipav sempre a Reggio Calabria.Nel 2010 è Responsabile del Protocollo e Cerimoniere ai Campionati del Mondo di Pallavolo Maschile – Girone D – disputatosi al “Pala Calafiore” in Reggio Calabria il 25/26/27 Settembre.