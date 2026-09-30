“Da gradasso ad agnellino”, Siracusano replica ancora a Vannacci dopo le parole a Porta a Porta: “la verità è una sola, il tuo scopo è un altro” | VIDEO

Matilde Siracusano, attraverso un breve video sui social, ha voluto rispondere nuovamente a Roberto Vannacci, intervenuto ieri sera a Porta a Porta e tornato sulla vicenda della foto del sottosegretario modificata con l'intelligenza artificiale

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“Vorrei fare un attimo chiarezza, perché ho sentito Vannacci che diceva che lui mai, non lo farebbe mai, non modificherebbe mai la foto di una donna, rendendola osé. Mannaggia, visto che tu non c’entri nulla, mi chiedo, ma come mai il post non l’hai ancora cancellato? Perché non l’hai rimosso?”. Matilde Siracusano, attraverso un breve video sui social, ha voluto rispondere nuovamente a Roberto Vannacci, intervenuto ieri sera a Porta a Porta e tornato sulla vicenda della foto del sottosegretario modificata con l’intelligenza artificiale .

“Fai il gradasso, il forte, poi davanti ai giornalisti, quelli autorevoli, mi sembri un po’ un agnellino ha affermato Siracusano proprio in riferimento alla presenza del Generale di fronte a Bruno Vespa. “La verità è che tu dici di essere un uomo di destra, ma il tuo scopo è solo uno: far vincere la sinistra“. Ecco il video.

Matilde Siracusano replica ancora a Vannacci: "tu vuoi solo far vincere la Sinistra"

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