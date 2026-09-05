Crotone vicino al tonfo, ma ci pensa subito l’ultimo arrivato: Brignola-gol, Barletta riacciuffato sul 2-2

Il Crotone evita la terza sconfitta consecutiva e trova il primo punto del campionato grazie a una rimonta nel secondo tempo contro il Barletta. Allo stadio Ezio Scida i pitagorici, sotto di due gol contro la neopromossa pugliese, riescono a reagire e a conquistare un pareggio che muove finalmente la classifica. Alla terza giornata di campionato il Crotone era chiamato a una risposta dopo le due sconfitte nelle prime due partite. La gara sembrava però indirizzarsi nuovamente verso un risultato negativo: il Barletta, formazione neopromossa, era riuscito a portarsi avanti di due reti e a mettere in grande difficoltà i padroni di casa.

Succede tutto nella seconda frazione di gioco. Il Barletta colpisce due volte con Da Silva e Partipilo, trovando un doppio vantaggio che sembrava poter condannare ancora una volta il Crotone. I rossoblù però hanno avuto il merito di non arrendersi e hanno iniziato una rimonta fatta di carattere e orgoglio. A riaprire la partita ci pensa Veltri, che accorcia le distanze dando nuova energia alla squadra di casa.

Il pareggio porta invece la firma di Enrico Brignola, arrivato da pochissimo e annunciato ufficialmente soltanto nella giornata di ieri. Il nuovo acquisto si presenta subito nel migliore dei modi, trovando immediatamente la rete al debutto e regalando un punto importante al Crotone. Una firma pesante quella del nuovo arrivato, che dimostra subito di poter essere un elemento importante per la stagione dei pitagorici. Il suo gol evita un’altra battuta d’arresto e permette al Crotone di interrompere la striscia negativa iniziale.

Il 2-2 contro il Barletta rappresenta sicuramente una boccata d’ossigeno, soprattutto per come è maturato, ma non cancella le difficoltà evidenziate in questo avvio di stagione. Dopo tre giornate il Crotone deve ancora trovare equilibrio, continuità e maggiore solidità. La reazione della ripresa è un segnale positivo, così come l’impatto immediato di Brignola, ma la squadra dovrà lavorare ancora molto per trasformare le rimonte in vittorie e iniziare a risalire la classifica. Una classifica che, ricordiamo, è iniziata col segno meno, un pesante -6 che oggi diventa -5. Troppo poco dopo tre giornate.

Risultati Serie C Girone C, 3ª Giornata

Sabato 5 settembre

Ore 18:00

Crotone-Barletta 2-2

Ore 21:00

Bari-Casarano

Giugliano-Sorrento

Potenza Monopoli

Domenica 6 settembre

Ore 15:00

Salernitana-Cavese

Ore 18:00

Altamura-Savoia

Ore 21:00

Casertana-Scafatese

Foggia-Audace Cerignola

Lunedì 7 settembre

Ore 20:30

Catania-Cosenza

Ore 21:00

Picerno-Inter U23

Classifica Serie C Girone C

Potenza 6 Picerno 6 Sorrento 6 Barletta 5* Casertana 4 Inter U23 4 Foggia 4 Altamura 4 Monipoli 3 Audace Cerignola 3 Bari 3 Cavese 3 Casarano 3 Giugliano 1 Salernitana 1 Scafatese 1 Savoia 0 Cosenza 0 Catania 0 Crotone (-5)*

*una partita in più