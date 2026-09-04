Crotone, bel colpo: arriva Enrico Brignola

Il Crotone mette a segno un importante innesto per il proprio reparto offensivo e ufficializza l’arrivo di Enrico Brignola, calciatore con una significativa esperienza tra Serie A e Serie B. L’obiettivo della società pitagorica è dare una svolta a un avvio di stagione fin qui complicato, affidandosi a un giocatore abituato a palcoscenici di alto livello. Il club rossoblù ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Brignola. Nato a Caserta l’8 luglio 1999, il nuovo acquisto del Crotone ha sottoscritto un contratto annuale con possibilità di rinnovo fino al 30 giugno 2028 al verificarsi di determinate condizioni. Nella nota ufficiale della società si legge che il Crotone ha “acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Brignola”. Un’operazione che porta alla corte rossoblù un giocatore con un curriculum importante: Brignola vanta infatti 111 presenze e 8 reti tra Serie A e Serie B, oltre a due convocazioni con la Nazionale Under 21.

L’arrivo di Brignola rappresenta un segnale chiaro da parte del Crotone, intenzionato a incrementare qualità ed esperienza all’interno della rosa. Il classe 1999 ha già affrontato campionati di alto livello e conosce bene la categoria superiore. Nel suo percorso recente figura anche l’esperienza con il Catanzaro in Serie B, mentre nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Ternana, completando un bagaglio calcistico che lo rende un elemento di valore per il progetto rossoblù.

Il Crotone cerca la svolta dopo un avvio difficile

Il nuovo acquisto arriva in un momento nel quale il Crotone è alla ricerca di una sterzata. L’inizio di stagione dei pitagorici non è stato infatti all’altezza delle aspettative e la società ha scelto di intervenire aggiungendo alla rosa un profilo capace di garantire maggiore esperienza e soluzioni offensive. Brignola sarà quindi chiamato a mettere a disposizione tecnica, qualità e conoscenza del calcio professionistico per aiutare la squadra a invertire la rotta e affrontare con maggiore ambizione il prosieguo del campionato.

Con l’arrivo di Enrico Brignola, il Crotone aggiunge un calciatore con un passato importante e con ancora margini di crescita, puntando su un profilo in grado di unire talento ed esperienza. La società pitagorica si affida così a un giocatore che ha già calcato i campi della massima serie e che ora è pronto a vivere una nuova sfida con la maglia rossoblù.