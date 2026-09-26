Cosenza, buio senza fine: nuovo ko a Bari, il digiuno di vittorie continua | CLASSIFICA

Non sarà una stagione facile per il Cosenza. Era fuor di dubbio già dall’avvicinamento al campionato, il campo lo ha confermato. Nelle prime 7 giornate sono arrivati 2 pareggi e 5 sconfitte, l’ultima questa sera in casa del Bari. Perdere al San Nicola, a dispetto della rete di Maggiore (53′), è il minore dei problemi: i pugliesi giocano per ben altri obiettivi e sono temporaneamente in vetta.
Il Cosenza è ancora a secco di vittorie, segna meno di un gol a partita (5) e ne subisce più di due (16). Appena due i punti che permettono di staccare il Crotone, fanalino di coda, ma penalizzato di 6 punti e arrivato a quota zero oggi grazie al successo sulla Salernitana. Continua il trend negativo fuori casa: 4 ko in 4 partite giocate lontano dalle mura amiche. La situazione rischia di precipitare e abbiamo appena iniziato: serve una scossa al più presto.
Risultati Serie C girone C, 7ª giornata
Sabato 26 settembre
Ore 14.30
Crotone-Salernitana 2-1
Ore 17.30
Bari-Cosenza 1-0
Picerno-Audace Cerignola 2-1
Ore 20.30
Cavese-Savoia
Domenica 27 settembre
Ore 12.30
Barletta-Potenza
Casertana-Catania
Ore 14.30
Giugliano-Inter Under 23
Ore 17.30
Scafatese-Altamura
Ore 20.30
Casarano-Monopoli
Foggia Sorrento
Classifica Girone C Serie C
- Bari 16
- Sorrento 15
- Potenza 13
- Picerno 12*
- Casertana 12
- Audace Cerignola 10*
- Inter U23 10
- Casarano 10
- Salernitana 9*
- Monopoli 8
- Catania 7
- Barletta 7
- Scafatese 7
- Altamura 7
- Savoia 6
- Foggia 5
- Cavese 5
- Giugliano 4
- Cosenza 2*
- Crotone 0 (-6)*
* Una partita in più
Prossimo turno Serie C Girone C, 8ª Giornata
Sabato 3 ottobre
Ore 14:30
Cavese-Casertana
Sorrento-Casarano
Ore 17:30
Giugliano-Barletta
Ore 20:30
Catania-Crotone
Domenica 4 ottobre
Ore 14:30
Cosenza-Foggia
Ore 17:30
Monopoli-Savoia
Ore 20:30
Audace Cerignola-Altamura
Potenza-Picerno
Salernitana-Bari