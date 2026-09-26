Cosenza, buio senza fine: nuovo ko a Bari, il digiuno di vittorie continua | CLASSIFICA

Non sarà una stagione facile per il Cosenza. Era fuor di dubbio già dall’avvicinamento al campionato, il campo lo ha confermato. Nelle prime 7 giornate sono arrivati 2 pareggi e 5 sconfitte, l’ultima questa sera in casa del Bari. Perdere al San Nicola, a dispetto della rete di Maggiore (53′), è il minore dei problemi: i pugliesi giocano per ben altri obiettivi e sono temporaneamente in vetta.

Il Cosenza è ancora a secco di vittorie, segna meno di un gol a partita (5) e ne subisce più di due (16). Appena due i punti che permettono di staccare il Crotone, fanalino di coda, ma penalizzato di 6 punti e arrivato a quota zero oggi grazie al successo sulla Salernitana. Continua il trend negativo fuori casa: 4 ko in 4 partite giocate lontano dalle mura amiche. La situazione rischia di precipitare e abbiamo appena iniziato: serve una scossa al più presto.

Risultati Serie C girone C, 7ª giornata

Sabato 26 settembre

Ore 14.30

Crotone-Salernitana 2-1

Ore 17.30

Bari-Cosenza 1-0

Picerno-Audace Cerignola 2-1

Ore 20.30

Cavese-Savoia

Domenica 27 settembre

Ore 12.30

Barletta-Potenza

Casertana-Catania

Ore 14.30

Giugliano-Inter Under 23

Ore 17.30

Scafatese-Altamura

Ore 20.30

Casarano-Monopoli

Foggia Sorrento

Classifica Girone C Serie C

Bari 16 Sorrento 15 Potenza 13 Picerno 12* Casertana 12 Audace Cerignola 10* Inter U23 10 Casarano 10 Salernitana 9* Monopoli 8 Catania 7 Barletta 7 Scafatese 7 Altamura 7 Savoia 6 Foggia 5 Cavese 5 Giugliano 4 Cosenza 2* Crotone 0 (-6)*

* Una partita in più

Prossimo turno Serie C Girone C, 8ª Giornata

Sabato 3 ottobre

Ore 14:30

Cavese-Casertana

Sorrento-Casarano

Ore 17:30

Giugliano-Barletta

Ore 20:30

Catania-Crotone

Domenica 4 ottobre

Ore 14:30

Cosenza-Foggia

Ore 17:30

Monopoli-Savoia

Ore 20:30

Audace Cerignola-Altamura

Potenza-Picerno

Salernitana-Bari