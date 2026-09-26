Cosenza, buio senza fine: nuovo ko a Bari, il digiuno di vittorie continua | CLASSIFICA

Quinta sconfitta in sette gare per il Cosenza, ancora a secco di vittorie: Maggiore regala i 3 punti e la vetta temporanea al Bari

Cosenza calcio
Foto Instagram @Cosenza_official

Non sarà una stagione facile per il Cosenza. Era fuor di dubbio già dall’avvicinamento al campionato, il campo lo ha confermato. Nelle prime 7 giornate sono arrivati 2 pareggi e 5 sconfitte, l’ultima questa sera in casa del Bari. Perdere al San Nicola, a dispetto della rete di Maggiore (53′), è il minore dei problemi: i pugliesi giocano per ben altri obiettivi e sono temporaneamente in vetta.

Il Cosenza è ancora a secco di vittorie, segna meno di un gol a partita (5) e ne subisce più di due (16). Appena due i punti che permettono di staccare il Crotone, fanalino di coda, ma penalizzato di 6 punti e arrivato a quota zero oggi grazie al successo sulla Salernitana. Continua il trend negativo fuori casa: 4 ko in 4 partite giocate lontano dalle mura amiche. La situazione rischia di precipitare e abbiamo appena iniziato: serve una scossa al più presto.

Risultati Serie C girone C, 7ª giornata

Sabato 26 settembre

Ore 14.30

Crotone-Salernitana 2-1

Ore 17.30

Bari-Cosenza 1-0
Picerno-Audace Cerignola 2-1

Ore 20.30

Cavese-Savoia

Domenica 27 settembre

Ore 12.30

Barletta-Potenza
Casertana-Catania

Ore 14.30

Giugliano-Inter Under 23

Ore 17.30

Scafatese-Altamura

Ore 20.30

Casarano-Monopoli
Foggia Sorrento

Classifica Girone C Serie C

  1. Bari 16
  2. Sorrento 15
  3. Potenza 13
  4. Picerno 12*
  5. Casertana 12
  6. Audace Cerignola 10*
  7. Inter U23 10
  8. Casarano 10
  9. Salernitana 9*
  10. Monopoli 8
  11. Catania 7
  12. Barletta 7
  13. Scafatese 7
  14. Altamura 7
  15. Savoia 6
  16. Foggia 5
  17. Cavese 5
  18. Giugliano 4
  19. Cosenza 2*
  20. Crotone 0 (-6)*

* Una partita in più

Prossimo turno Serie C Girone C, 8ª Giornata

Sabato 3 ottobre

Ore 14:30

Cavese-Casertana
Sorrento-Casarano

Ore 17:30

Giugliano-Barletta

Ore 20:30

Catania-Crotone

Domenica 4 ottobre

Ore 14:30

Cosenza-Foggia

Ore 17:30

Monopoli-Savoia

Ore 20:30

Audace Cerignola-Altamura
Potenza-Picerno
Salernitana-Bari

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