Crotone, finalmente riparti da zero 0! Vittoria di prestigio, in 10, contro la Salernitana | CLASSIFICA

Tre punti incassati, i primi della stagione, e zero complessivi in classifica. Non è un errore, è la rincorsa del Crotone che arriva, ai blocchi di partenza solo alla 7ª giornata del Girone C di Serie C. I calabresi sono partiti con una penalizzazione di -6 punti che li ha condannati all’ultimo posto nel ranking. Per togliere il segno meno ci sono voluti tre pareggi e una vittoria, quella ottenuta nel pomeriggio odierno contro la Salernitana.

Un successo importante per gli “Squali” che nel primo tempo hanno sbloccato la gara con Musso al 10′, poi hanno raddoppiato al 22′ con Zunno. Un doppio colpo importante, se non fosse che due minuti dopo Villa ha accorciato le distanze per i campani. Ad alzare il livello di difficoltà anche il rosso a Merelli che ha costretto i pitagorici a giocare in 10 e con il portiere di riserva. Una vittoria che fa parecchio morale, arrivata contro un’avversaria blasonata, che toglie il segno meno e lancia un segnale importante di resilienza. Il vero campionato del Crotone inizia oggi, riparte da zero.

Risultati Serie C girone C, 7ª giornata

Sabato 26 settembre

Ore 14.30

Crotone-Salernitana 2-1

Ore 17.30

Bari-Cosenza

Picerno-Audace Cerignola

Ore 20.30

Cavese-Savoia

Domenica 27 settembre

Ore 12.30

Barletta-Potenza

Casertana-Catania

Ore 14.30

Giugliano-Inter Under 23

Ore 17.30

Scafatese-Altamura

Ore 20.30

Casarano-Monopoli

Foggia Sorrento

Classifica Girone C Serie C

Sorrento 15 Potenza 15 Bari 13 Casertana 12 Audace Cerignola 10 Inter U23 10 Casarano 10 Picerno 9 Salernitana 9* Monopoli 8 Catania 7 Barletta 7 Scafatese 7 Altamura 7 Savoia 6 Foggia 5 Cavese 5 Giugliano 4 Cosenza 2 Crotone 0 (-6)*

* Una partita in più

Prossimo turno Serie C Girone C, 8ª Giornata

Sabato 3 ottobre

Ore 14:30

Cavese-Casertana

Sorrento-Casarano

Ore 17:30

Giugliano-Barletta

Ore 20:30

Catania-Crotone

Domenica 4 ottobre

Ore 14:30

Cosenza-Foggia

Ore 17:30

Monopoli-Savoia

Ore 20:30

Audace Cerignola-Altamura

Potenza-Picerno

Salernitana-Bari