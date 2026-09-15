“Complotto e pressioni a Lotito per far vendere la Lazio”: perquisizioni e indagini, nel mirino Bisignani e Masi

Secondo quanto riportato da Repubblica e Il Fatto Quotidiano, la Procura di Roma avrebbe avviato un’indagine per aggiotaggio che coinvolgerebbe Luigi Bisignani, Mauro Masi e Francesco Maiolini, nell’ambito delle presunte pressioni esercitate nei confronti di Claudio Lotito per la cessione della Lazio. La vicenda si inserisce in un clima già teso tra la proprietà e una parte della tifoseria biancoceleste, protagonista negli ultimi mesi di una dura contestazione nei confronti del presidente.

La notizia, anticipata dai due quotidiani, riguarda un filone investigativo che punta a fare luce sulle iniziative che avrebbero accompagnato la contestazione contro Lotito e sulle presunte attività finalizzate a spingere il patron laziale verso la vendita della società. Secondo quanto riportato, nell’inchiesta sarebbero coinvolti Bisignani, editorialista de Il Tempo, l’ex direttore generale della Rai Masi e il presidente della Banca del Fucino Maiolini.

Si tratta, è bene precisarlo, di una fase preliminare dell’indagine: l’iscrizione nel registro degli indagati non equivale ad una responsabilità accertata. Saranno gli sviluppi dell’inchiesta e le eventuali successive valutazioni della magistratura a chiarire il quadro.

La contestazione dei tifosi: abbonamenti ai minimi e Olimpico semivuoto

La vicenda nasce sullo sfondo di un rapporto ormai deteriorato tra una parte della tifoseria della Lazio e Claudio Lotito. I sostenitori biancocelesti hanno contestato negli ultimi mesi la gestione societaria, chiedendo un cambio di passo e manifestando il proprio dissenso soprattutto attraverso il mancato rinnovo degli abbonamenti e l’assenza organizzata dallo stadio.

Il paradosso della situazione è che la protesta della piazza è arrivata proprio mentre la squadra sta vivendo un avvio di stagione importante. La Lazio guidata da Gennaro Gattuso ha infatti conquistato risultati di livello, presentandosi tra le formazioni più in forma del campionato. Nonostante questo, il clima intorno alla società è rimasto pesante: contro il Milan l’Olimpico si è presentato con ampi settori vuoti e con una forte presenza di tifosi rossoneri, mentre il sostegno organizzato dei laziali è rimasto fuori dallo stadio.

Lo stesso Gattuso, dopo la sfida contro il Milan, ha evidenziato quanto sia difficile vivere il calcio senza il calore del pubblico. Il tecnico ha fatto riferimento al valore emotivo della presenza dei tifosi, sottolineando come una partita senza il sostegno della gente perda parte della propria essenza. Una situazione particolare per la Lazio: da una parte una squadra che sta rispondendo sul campo, dall’altra una frattura ancora aperta tra la tifoseria e la proprietà.

Lotito: “A Reggio Calabria sono portato in trionfo, ma rientro a Roma e qualcuno racconta altro”

Claudio Lotito, intanto, nei giorni scorsi è tornato a parlare della situazione, anche alla luce del suo nuovo percorso alla guida della Reggina. Il presidente biancoceleste ha rivendicato il consenso ricevuto a Reggio Calabria, contrapponendolo alle ricostruzioni negative sulla sua figura e sulla sua gestione della Lazio. Il numero uno laziale ha fatto riferimento al fatto che, mentre in alcuni ambienti viene raccontata un’immagine critica del suo operato, nella nuova esperienza reggina avrebbe trovato apprezzamento e riconoscenza per il lavoro svolto.

La cessione della Lazio resta un’ipotesi lontana

Nonostante le voci circolate negli ultimi mesi e la pressione di una parte della tifoseria, l’ipotesi di una vendita della Lazio appare al momento lontana. Lotito ha sempre difeso la propria gestione e il progetto societario, mentre il club continua il proprio percorso sportivo con una squadra che, dopo un mercato importante nonostante alcune limitazioni, è riuscita a ripartire con entusiasmo.

La vicenda giudiziaria aggiunge dunque un nuovo elemento di tensione a una stagione già particolare: la Lazio prova a concentrarsi sul campo, con Gattuso e i suoi giocatori chiamati a trasformare il rendimento sportivo in un punto di ripartenza anche nel rapporto con l’ambiente. Ma fuori dal rettangolo verde resta aperto il confronto tra Lotito e una parte della tifoseria, in attesa degli sviluppi dell’inchiesta e delle prossime mosse della società.