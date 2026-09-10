Cdm, via libera al decreto carburanti: non impugnate due leggi della Calabria. I DETTAGLI

Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 10 settembre 2026, alle ore 17.39, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Segretario della riunione il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Nel corso della seduta, l’esecutivo ha esaminato diversi provvedimenti riguardanti temi di particolare rilevanza nazionale. Tra i principali punti affrontati dal Governo lo schema di decreto-legge sui prezzi petroliferi, con la proroga delle misure a sostegno del contenimento dei costi del gasolio, oltre agli interventi sulle attività energetiche strategiche e alla valutazione di numerose norme regionali, tra cui due leggi della Regione Calabria per le quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la non impugnazione. Il Consiglio dei Ministri è terminato, successivamente, alle ore 17.51.

Approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche.

In considerazione del perdurare dell’incremento dei prezzi dei prodotti energetici, il provvedimento proroga fino al 17 settembre 2026 la riduzione già in vigore di 17 centesimi al litro del prezzo del gasolio usato come carburante. Per lo stesso periodo, la stessa aliquota si applica ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idro-trattamento e al biodiesel immessi in consumo come carburanti. È inoltre prorogato il credito d’imposta riconosciuto in favore delle imprese di autotrasporto.

Il provvedimento introduce, infine, una semplificazione volta ad accelerare i procedimenti relativi alle attività energetiche strategiche, così da assicurare che l’esercizio di attività di interesse nazionale nel settore energetico non sia compromesso da ritardi incompatibili con le esigenze di sicurezza energetica e di continuità degli approvvigionamenti. Nei procedimenti relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi su terraferma, quando la regione competente non si esprima sull’intesa richiesta, sono previsti l’assegnazione di un ulteriore termine per provvedere e lo svolgimento di un’apposita interlocuzione istituzionale, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Attraverso la nomina di un commissario ad acta, il Consiglio dei Ministri potrà esercitare i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione a fronte della persistente inerzia della regione, che sarà invitata a partecipare alla relativa riunione. In tal modo si garantisce la conclusione dei procedimenti in tempi certi, a tutela della sicurezza energetica nazionale e dell’unità economica della Repubblica.

Il Ministro dell’economia Giorgetti ha svolto due informative

Il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha svolto due informative. La prima, in ottemperanza al passaggio parlamentare, in merito alla lettera alla Commissione europea per l’avvio della procedura finalizzata all’attivazione della clausola nazionale di flessibilità (NEC) prevista per gli investimenti nei settori dell’energia e della difesa. La seconda sui Piani di analisi e valutazione della spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato. L’informativa dà conto dell’attuazione dei Piani e delle prime evidenze emerse dalle valutazioni in corso.

Tutte le nomine decise dal Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato:

su proposta del Presidente Giorgia Meloni, la proroga, fino al 31 dicembre 2027, dell’incarico del prefetto Fabio Ciciliano a Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39;

su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, la promozione al grado di generale di corpo d’armata del generale di divisione Andrea Di Stasio e la promozione al grado di ammiraglio di squadra dell’ammiraglio di divisione Davide Berna, con decorrenza 1° luglio 2026; nonché, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, la nomina del tenente generale Vincenzo Campagna a direttore della sanità militare.

Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha espresso il previsto sentito in ordine ai seguenti collocamenti fuori ruolo di personale diplomatico:

la proroga del collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Antonino Maggiore, per ricoprire l’incarico di Capo della Delegazione dell’Unione europea in Qatar, con sede a Doha, nell’ambito del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE);

il collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Pier Giorgio Federico Aliberti, per ricoprire l’incarico di Ambasciatore e Capo della Delegazione dell’Unione europea in Giappone, con sede a Tokyo, nell’ambito del SEAE;

il collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Andrea Mazzella presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per assumere le funzioni di Direttore dell’Ufficio relazioni internazionali;

il collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Domenico Bellantone presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ricoprire l’incarico di Consigliere per le relazioni internazionali del Ministro per le disabilità.

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato ventidue leggi delle regioni e delle province autonome

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato ventidue leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare: