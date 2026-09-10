Carburanti, il Governo proroga il taglio delle accise sul gasolio: sconto confermato per altri sette giorni

Il Consiglio dei ministri ha approvato una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, garantendo la continuità dello sconto applicato al gasolio per altri sette giorni. La decisione arriva nel giorno in cui sarebbe terminata la validità del precedente provvedimento e consente di evitare un aumento immediato dei prezzi alla pompa per gli automobilisti. L’intervento del Governo si inserisce in un quadro ancora caratterizzato da prezzi dei carburanti elevati e dalle ripercussioni del caro energia sui bilanci delle famiglie e delle imprese. La proroga ha una durata temporanea, ma permette di mantenere in vigore il beneficio fiscale sul diesel mentre l’esecutivo prosegue il lavoro per individuare strumenti più strutturali di sostegno. La misura assume particolare rilievo per milioni di automobilisti che utilizzano veicoli alimentati a gasolio, ma anche per il comparto produttivo, considerando il peso del costo del carburante sul trasporto merci, sulla logistica e sulle attività economiche. Il costo stimato è intorno ai 100 milioni di euro.

Gasolio e trasporti, l’effetto sui costi delle imprese

Il peso del prezzo del gasolio non riguarda soltanto gli automobilisti, ma anche il mondo delle imprese. Il diesel è infatti ancora ampiamente utilizzato nel settore dei trasporti, nella logistica e nelle attività che richiedono mezzi commerciali. Un eventuale aumento delle accise avrebbe potuto tradursi in maggiori costi operativi per molte aziende, con possibili ripercussioni sulla filiera dei prezzi di beni e servizi. La proroga decisa dal Governo rappresenta quindi un intervento rivolto non soltanto ai consumatori finali, ma anche a un sistema economico che continua a fare i conti con l’incertezza legata ai mercati energetici internazionali.

Governo al lavoro su una misura più strutturale

La nuova estensione del taglio delle accise sui carburanti ha comunque carattere temporaneo. L’esecutivo, infatti, sta valutando una soluzione più stabile per affrontare il tema dei costi energetici e concentrare gli eventuali sostegni sulle categorie maggiormente esposte. L’obiettivo indicato è quello di superare una logica di interventi emergenziali e individuare strumenti capaci di garantire un aiuto più mirato alle famiglie e ai settori produttivi che risentono maggiormente dell’aumento dei prezzi. La proroga di sette giorni consente dunque di prendere tempo, mantenendo lo sconto sul gasolio mentre prosegue il confronto sulle prossime misure in materia di energia e carburanti.