“Caro Lotito ti scrivo”, l’ultima indiscrezione sulla Lazio: “i calciatori stanno pensando a una lettera per il Presidente”

Una lettera per provare a ricucire il rapporto tra la Lazio e i suoi tifosi. È questa l’indiscrezione riportata da Il Tempo, secondo cui i giocatori biancocelesti starebbero pensando di rivolgersi al presidente Claudio Lotito per sottolineare l’importanza del sostegno della tifoseria e favorire un riavvicinamento dopo un periodo caratterizzato da forti tensioni. L’idea sarebbe maturata in seguito a quanto accaduto nel recente periodo: da una parte il dato pesantissimo degli abbonamenti ai minimi storici, con poche migliaia di tessere sottoscritte, dall’altra una squadra che sul campo ha iniziato a rispondere con risultati importanti, conquistando 10 punti nelle prime quattro partite e diventando una delle formazioni più in forma del campionato.

Il contrasto è emerso in modo evidente sabato pomeriggio contro il Milan. Nonostante il buon momento della squadra allenata da Rino Gattuso, lo Stadio Olimpico si è presentato con ampi settori vuoti. A incidere sull’atmosfera è stata anche la presenza numerosa dei tifosi rossoneri, che hanno contribuito a facilitare la rimonta ospite dopo il doppio vantaggio biancoceleste. Dunque, secondo le indiscrezioni giornalistiche, i calciatori si starebbero rendendo conto di quanto sia importante il ruolo dei tifosi in un momento delicato, soprattutto per dare ulteriore spinta alla squadra e creare nuovamente un legame forte con l’ambiente.

Gattuso e il peso del pubblico: “Giocare senza tifosi fa cagare”

Un concetto ribadito anche dallo stesso Gattuso, che nel post gara aveva sottolineato il valore della presenza del pubblico sugli spalti. Il tecnico laziale ha infatti affermato che “il calcio senza tifosi fa cagare, è meglio andare in giro coi cani”, evidenziando quanto il sostegno della gente possa cambiare la percezione e l’energia di una partita. Nonostante la protesta della tifoseria organizzata, il rapporto tra squadra e sostenitori è ben saldo. Sabato, infatti, gli ultrà della Lazio hanno comunque voluto far sentire la propria vicinanza ai calciatori, accompagnando il pullman della squadra fino a poco prima dell’ingresso allo stadio. Poi, però, non sono entrati all’Olimpico, confermando la contestazione nei confronti della società.

Alla partita contro il Milan era presente anche Claudio Lotito, protagonista dell’ultima fase del mercato estivo con investimenti importanti per mettere a disposizione di Gattuso una rosa competitiva. Il presidente biancoceleste ha infatti portato alla Lazio diversi giocatori di valore, tra cui Frattesi, Gudmundsson, Sutalo, Pinamonti e Diego Leite.

In tribuna, sopra la posizione occupata da Lotito, era presente anche Sergio Cragnotti, l’ex patron della Lazio. La possibile lettera dei giocatori, al momento soltanto un’ipotesi riportata da Il Tempo, rappresenterebbe dunque un tentativo interno alla squadra di riportare il focus sul rapporto con il popolo laziale. Un rapporto che, dopo mesi difficili, potrebbe diventare un elemento decisivo per accompagnare una stagione iniziata con risultati incoraggianti ma ancora segnata dalla distanza tra società e tifoseria.