La Lazio di Gattuso è bella e scappa, ma nella ripresa si abbatte l’uragano Moreira: 2-2 all’Olimpico sotto gli occhi di Lotito

Ha assaporato lo scherzetto alla sua ex squadra storica. Ha assaporato la quarta vittoria consecutiva, che sarebbe stata altrettanto storica, e avrebbe portato alla Lazio alla vetta solitaria. Ma alla fine Gattuso ha pareggiato solo per 2-2, contro il Milan, bravo a rimontare il doppio svantaggio maturato nel primo tempo. Un po’ amaro il sabato pomeriggio di Claudio Lotito, presente in un Olimpico con ampi spazi vuoti. Gli ultrà biancocelesti, rimasti fuori dallo stadio, hanno comunque supportato e accompagnato la squadra in pullman prima della sfida, dando continuità alla protesta contro l’imprenditore romano.

La partita

Nel primo tempo una sola squadra in campo, quella biancoceleste, che è ordinata, equilibrata, ha le idee chiare, tiene bene il campo e poi è letale in contropiede: così arriva il gol che sblocca il match, con Cancellieri bravo a capitalizzare un’azione rapida che lo porta al facile tap-in da pochi metri. La rete dà ancora più energia ai padroni di casa, che giocano a memoria sull’asse Frattesi-Zaccagni-Noslin. Bella l’azione che porta a un passo dal raddoppio, con velo di Zaccagni e poi Frattesi che lo imbuca, ma Maignan blocca. Sono le prove del gol, che arriva poco dopo: sempre pallone velenoso dalla sinistra, strano rimpallo di Noslin sulla traversa, poi lo stesso attaccante ribadisce in rete da zero metri.. rischiando una scarpata in faccia.

La Lazio gioca bene, è bella, Gattuso è soddisfatto e lo è anche Lotito, che assiste in tribuna. Loro non sanno, però, che nella ripresa è pronto ad abbattersi l’uragano Moreira, l’esterno sinistro che fa ingresso nella ripresa e cambia letteralmente il match, insieme agli altri due cambi Pulisic e Musah. Dopo un primo quarto d’ora energico dei rossoneri, Moreira trova una bella doppietta in due minuti: prima un tiro al volo, poi un diagonale all’angolino dal limite. Tutto da rifare per Gattuso, che ha pregustato lo scherzetto alla sua indimenticata squadra nonché la quarta vittoria di fila, che sarebbe stata storica.