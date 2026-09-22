Cannizzaro, il “livore” degli avversari e il plauso ai giovani Consiglieri: “godo come un pazzo”. E poi l’importante annuncio sulle deleghe alla Città Metropolitana

Un affondo politico nei confronti degli avversari politici e un annuncio sul futuro assetto della Città Metropolitana di Reggio Calabria. È quanto emerso dall’intervento del sindaco Francesco Cannizzaro durante un evento organizzato dai giovani consiglieri comunali eletti nelle liste a suo sostegno. Nel corso dell’incontro, il primo cittadino ha rivolto parole molto critiche alla Sinistra, accusandola di concentrarsi sulle polemiche e sulle difficoltà invece che sui risultati dell’amministrazione. Cannizzaro ha parlato di quello che definisce un atteggiamento di “livore” da parte di chi, a suo giudizio, cerca costantemente problemi e contestazioni.

“Loro pensavano che arrivavano quattro ragazzini, i primi eletti, ma invece gli stanno facendo girare la testa in tutte le Commissioni. Io godo come un pazzo“, ha dichiarato Cannizzaro, riferendosi ai giovani consiglieri comunali della maggioranza e al confronto nelle commissioni consiliari. Il sindaco ha poi proseguito il suo intervento criticando il comportamento dell’opposizione: “Loro non possono parlare di passato e neanche di futuro e quindi cercano sempre l’ombra. L’ultima è stata quella sull’Aeroporto, loro parlano di cancellazioni e noi annunciamo i fondi“.

Secondo Cannizzaro, la ricerca continua della polemica sarebbe legata all’incapacità di riconoscere i cambiamenti in atto in città: “Sono cattivi, sono frustrati, cercano sempre il problema. Per loro è impossibile che che a Reggio le cose vadano bene e allora mandano le email ai giornali nazionali, al Questore, al Prefetto”. Nel suo intervento il sindaco ha poi aggiunto una frase dai toni particolarmente accesi rivolta ai suoi avversari politici: “Voi uscirete pazzi”.

L’annuncio sulle deleghe alla Città Metropolitana

Nel corso dello stesso evento Cannizzaro ha affrontato anche uno dei temi più discussi delle ultime settimane, quello relativo alle deleghe alla Città Metropolitana. Il sindaco ha annunciato che il trasferimento delle deleghe avverrà dopo le elezioni suppletive del 27 e 28 settembre. Il riferimento temporale è quindi all’inizio di ottobre, con ogni probabilità nella prima decade del mese. L’annuncio arriva in una fase politica particolarmente intensa per Reggio Calabria, con la campagna elettorale per il seggio della Camera dei Deputati e il confronto tra maggioranza e opposizione che continua a caratterizzare il dibattito cittadino.

L’intervento di Cannizzaro si inserisce dunque in un clima di forte contrapposizione politica. Da una parte il sindaco rivendica il lavoro svolto dall’amministrazione e il ruolo dei nuovi consiglieri comunali, dall’altra il dibattito resta acceso sulle scelte della maggioranza e sulle criticità evidenziate dalle forze di opposizione. Le prossime settimane saranno quindi decisive sia sul piano elettorale, con il voto suppletivo per il collegio uninominale di Reggio Calabria, sia sul fronte amministrativo, con il previsto passaggio delle deleghe della Città Metropolitana.