Campo da calcio di Bagnara inagibile, Pistolesi: “priorità alla messa in sicurezza” | INTERVISTA

Nei giorni scorsi, il presidente della Bagnarese ha posto l’attenzione sulle condizioni dei campi di Bagnara e Pellegrina, attualmente inagibili. Una situazione che, perdurando, mette a serio rischio il calcio cittadino. Il sindaco Adone Pistolesi, intervistato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, ha voluto fare chiarezza sulla vicenda. Grazie a un investimento di 50.000 euro, la struttura di Pellegrina è stata bonificata e sottratta al degrado (negli spogliatoi era presente del fieno per animali perchè si pascolava, ndr) per ospitare temporaneamente le squadre locali durante i lavori.

Per quanto riguarda lo stadio di Bagnara, l’amministrazione ha dato priorità alla messa in sicurezza contro l’erosione costiera, poiché il muro di cinta è gravemente minacciato dalle mareggiate. Il primo cittadino chiarisce che completare il manto sintetico o gli spogliatoi senza proteggere le fondamenta sarebbe un inutile spreco di denaro pubblico. Le operazioni di rifinitura riprenderanno a breve, ma la stabilità del sito rimane il requisito fondamentale per garantire un impianto sportivo sicuro e duraturo alla comunità.