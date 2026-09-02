I campi di Bagnara e Pellegrina sono inagibili, l’appello: “il calcio rischia di morire” | INTERVISTA

Crisi delle infrastrutture sportive a Bagnara Calabra e nella frazione di Pellegrina. L’inagibilità degli impianti locali mette a rischio il futuro del calcio cittadino. A causa di lavori di riqualificazione bloccati e danni strutturali causati dalle mareggiate, la squadra della Bagnarese è costretta a disputare le partite interne in trasferta a Palmi. Oltre all’ingente onere economico derivante dagli spostamenti, si avverte il timore che la mancanza di un luogo di aggregazione possa portare alla scomparsa della storica tradizione calcistica locale. Questa emergenza non rappresenta solo un problema sportivo, ma un vero e proprio disagio sociale per l’intera comunità e per i giovani atleti del territorio.

Il presidente del club, intervistato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, esprime profonda amarezza per l’assenza di risposte concrete da parte delle autorità e per la lentezza dei cantieri.