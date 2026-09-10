Calciomercato Palermo, nuovo centrocampista per i rosanero: Inzaghi pesca fra gli svincolati

Nove punti in tre gare, sette gol fatti e 3 subiti. La stagione del Palermo è iniziata alla grande con 3 successi (5 se aggiungiamo la Coppa Italia) che valgono già il primo posto solitario e la sensazione che si possa già parlare di mini-fuga e inseguitrici. Anche perchè i rosanero hanno la forza economica e una rosa profonda tali da meritarsi l’etichetta di favorita. E poi Pippo Inzaghi in panchina è una garanzia di competitività, fame e voglia di vincere.

Caratteristiche che si rispecchiano anche sul mercato. Il Palermo sta continuando a operare anche dopo la fine del calciomercato di Serie B. I rosanero, dopo aver sondato adeguatamente il mercato degli svincolati, hanno deciso di puntare su Luca Mazzitelli, esperto centrocampista classe 1995 che l’anno scorso ha vestito la maglia del Cagliari. Superate la visite mediche, Mazzitelli andrà a rinfoltire una mediana già di alta qualità mettendo nel motore ancor più energie per puntare alla promozione diretta.

Con una breve nota il Palermo ne ha ufficializzato l’ingaggio: “il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Luca Mazzitelli, svincolatosi dal Como 1907. A Luca il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero“.