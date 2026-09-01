Calciomercato, il riepilogo dopo il gong: un giovane per il Catanzaro, Catania scatenato. Cosenza e Crotone completano le rose

L’ultimo giorno di calciomercato estivo 2026 regala diverse ufficialità per le squadre calabresi e siciliane. Negli ultimi minuti disponibili, Catania, Cosenza e Crotone hanno definito gli ultimi tasselli delle proprie rose, completando operazioni mirate in entrata per affrontare la nuova stagione. Il bilancio finale del deadline day del 1° settembre 2026 vede soprattutto il Catania protagonista con un colpo di grande esperienza, mentre Cosenza e Crotone chiudono il mercato intervenendo nei reparti ritenuti prioritari.

Partiamo dalla Serie B. Il Catanzaro chiude il mercato con un innesto offensivo. Il club giallorosso ufficializza l’arrivo di Solomon Loubao, attaccante classe 2005 proveniente dal Monza con la formula del prestito. Il giovane calciatore francese di origini ivoriane arriva dopo l’esperienza maturata in Francia con il Sochaux-Montbéliard e rappresenta un investimento in prospettiva per la rosa giallorossa.

Catania scatenato: tutti i movimenti di oggi

Il Catania chiude il mercato con una vera accelerazione finale e piazza tre operazioni ufficiali. Il colpo più importante è senza dubbio Roberto Insigne, attaccante esterno classe 1994, giocatore con una lunga esperienza tra Serie A e Serie B. Un innesto di qualità e personalità per il reparto offensivo rossazzurro, che aggiunge un calciatore abituato ai grandi palcoscenici e capace di garantire tecnica, imprevedibilità e soluzioni offensive. Oltre a Insigne, il club etneo ufficializza anche altri due rinforzi:

Eddy Cabianca, difensore chiamato a completare il reparto arretrato, e Mattia Cavuoti, centrocampista classe 2003, arrivato per aumentare qualità e alternative nella zona mediana. Il Catania chiude dunque il gong finale con un mix di esperienza e prospettiva: Insigne rappresenta il nome di maggiore impatto mediatico, mentre Cabianca e Cavuoti sono operazioni orientate al consolidamento della rosa.

Cosenza, due ufficialità nell’ultimo giorno: arrivano Clemente e Rizzo

Anche il Cosenza si muove nell’ultima giornata di mercato e completa due operazioni ufficiali per rinforzare la squadra. Il primo innesto è Gianluca Clemente, difensore classe 1996 arrivato dalla Pro Vercelli a titolo definitivo. Un elemento di esperienza per il reparto arretrato, chiamato a garantire solidità e affidabilità. Il secondo movimento riguarda invece il ruolo di portiere: il club rossoblù ufficializza Matteo Rizzo, arrivato dal Campobasso, andando così a completare il reparto degli estremi difensori. Il Cosenza chiude quindi il mercato del 1 settembre con due operazioni mirate, intervenendo su due settori fondamentali della rosa: difesa e porta.

Crotone, tre colpi al fotofinish: Andreoni, Bashi e Barcella

Giornata intensa anche per il Crotone, che chiude la sessione estiva con tre nuovi innesti ufficializzati. Il primo nome è quello di Cristian Andreoni, terzino destro classe 1992, acquisito a titolo definitivo dalla Juve Stabia. Un ritorno importante per il calciatore, che aveva già vestito la maglia rossoblù nella passata stagione prima di essere fermato da un infortunio che lo aveva tenuto fuori per gran parte del girone di ritorno.

Il secondo arrivo è Ervin Bashi, difensore classe 2005 arrivato in prestito dal Catanzaro. Nazionale albanese Under 21, con esperienza già maturata tra Serie C e Serie B, rappresenta un investimento per il presente e per il futuro. Il terzo colpo è Kevin Barcella, giovane talento classe 2006 arrivato in prestito dal Frosinone, profilo di prospettiva inserito nel progetto tecnico rossoblù.