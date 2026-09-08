Calabria: incidente sulla Statale delle Terme, uomo muore dopo giorni di agonia

È morto Francesco Cipolla, il 54enne rimasto gravemente ferito nel incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi a Guardia Piemontese, lungo la Statale delle Terme. L’uomo era stato ricoverato in ospedale a seguito delle lesioni riportate nel violento impatto tra due autovetture, ma le sue condizioni sono progressivamente peggiorate fino al decesso. Una notizia che ha suscitato dolore e sgomento nella comunità, già profondamente colpita dalle conseguenze di un incidente che aveva richiesto un intervento medico d’urgenza per trasferire il ferito più grave in una struttura ospedaliera.

Lo schianto sulla Statale delle Terme e l’arrivo dei soccorsi

L’incidente si era verificato lungo la Statale delle Terme, nel territorio di Guardia Piemontese, dove, per cause ancora da chiarire, due automobili si erano scontrate. Le conseguenze dello scontro erano apparse subito gravi, tanto da rendere necessario l’intervento dei soccorritori e l’attivazione dell’eliambulanza per il trasferimento urgente del 54enne. L’elicottero sanitario era atterrato presso lo stadio comunale “Zicarelli” di Fuscaldo, individuato come punto di appoggio per consentire le operazioni di soccorso e il successivo trasporto del ferito in ospedale.