Calabria, grave incidente sulla Statale delle Terme: due feriti dopo lo scontro tra auto, sul posto l’elisoccorso

Grave incidente stradale nel pomeriggio a Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza, dove uno scontro tra due autovetture ha provocato il ferimento di due persone, uno dei quali in condizioni più serie tanto da rendere necessario il trasferimento urgente in ospedale con l’intervento dell’elisoccorso. L’incidente si è verificato lungo la Statale delle Terme, una delle arterie di collegamento del territorio, dove sono immediatamente intervenuti i soccorsi per prestare assistenza alle persone coinvolte.

Indagini in corso sulle cause dello scontro tra due auto

Sul luogo dell’incidente sono presenti le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e chiarire le cause che hanno portato alla collisione tra le due vetture. Gli investigatori stanno effettuando i rilievi necessari per stabilire eventuali responsabilità e raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto. Al momento restano in corso le verifiche sulla dinamica dell’incidente stradale a Guardia Piemontese, mentre l’attenzione rimane concentrata sulle condizioni delle due persone rimaste ferite.