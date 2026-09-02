Calabria, Giannetta: “il Colonnello Giovinazzo è un orgoglio per la Piana di Gioia Tauro”

“Rivolgo le mie più sincere congratulazioni al Colonnello Raffaele Giovinazzo, originario di Taurianova, per il prestigioso incarico di Capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri Calabria“. Dichiara il consigliere regionale Domenico Giannetta. “Una nomina – continua – di grande rilievo, che riconosce le sue qualità professionali, il senso delle istituzioni e il costante impegno al servizio dello Stato. È motivo di particolare orgoglio per l’intera Piana di Gioia Tauro sapere che, per la prima volta, un Ufficiale originario di questo territorio assume un incarico così importante nella Legione Carabinieri ‘Calabria”.
“Al Colonnello Giovinazzo rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà affrontare il nuovo incarico con la competenza e l’autorevolezza che hanno contraddistinto il suo percorso professionale”, conclude Giannetta.