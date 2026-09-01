Taurianova celebra il Colonnello Giovinazzo: “nuovo incarico motivo di particolare orgoglio per la nostra città”

Il Colonnello Raffaele Giovinazzo, fino ad oggi Comandante Provinciale dei Carabinieri di Crotone, assumerà il nuovo incarico di Capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri “Calabria”. La nomina è stata accolta con grande soddisfazione dall’Amministrazione comunale di Taurianova, città di origine del Colonnello, che ha voluto esprimere pubblicamente le proprie congratulazioni per il prestigioso traguardo professionale. “L’Amministrazione comunale esprime le più sincere congratulazioni al Colonnello Raffaele Giovinazzo, fino ad oggi, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Crotone, per il nuovo prestigioso incarico di Capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri Calabria”, c’è scritto nella nota.

Un riconoscimento alle qualità professionali e all’impegno istituzionale

Nel messaggio diffuso dal Comune viene evidenziato come il nuovo ruolo rappresenti una conferma delle qualità professionali e umane del Colonnello Giovinazzo, oltre che della sua costante attenzione verso le istituzioni e le comunità servite. “Un incarico di grande responsabilità che rappresenta un importante riconoscimento alle sue qualità umane e professionali, alla competenza dimostrata negli anni e al costante impegno al servizio delle istituzioni e delle comunità”, prosegue la nota. L’Amministrazione comunale ha ricordato il percorso costruito dal Colonnello attraverso anni di servizio caratterizzati da dedizione, equilibrio e senso dello Stato, valori che hanno accompagnato la sua attività professionale.

Il legame con Taurianova: “motivo di particolare orgoglio”

La nomina del Colonnello Raffaele Giovinazzo assume un significato speciale per Taurianova, che ha voluto rimarcare il forte legame tra la città e il nuovo Capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri Calabria.“Per Taurianova, città del Colonnello Giovinazzo, questa nomina è motivo di particolare orgoglio. Il suo percorso professionale, costruito con dedizione, equilibrio e senso dello Stato, testimonia ancora una volta il valore di un uomo che ha saputo interpretare il proprio ruolo con autorevolezza e vicinanza ai territori”, evidenzia la nota.

Gli auguri per il nuovo incarico nella Legione Carabinieri Calabria

Nel concludere il proprio messaggio, l’Amministrazione comunale di Taurianova ha rivolto al Colonnello Giovinazzo gli auguri per il nuovo incarico, esprimendo fiducia nelle sue capacità e nella sua esperienza. “Nel rivolgergli i nostri più sinceri complimenti, gli auguriamo buon lavoro per il nuovo e prestigioso incarico, certi che saprà mettere anche al servizio della Legione Carabinieri Calabria le sue riconosciute capacità e la sua esperienza”, conclude la nota.