Calabria, Calabrese: “solidarietà a Siracusano, da Vannacci un altro gesto offensivo contro le donne”

”Dopo aver affermato di preferire le donne “senza gonna”, a distanza di pochi giorni Roberto Vannacci si rende protagonista di un altro gesto gravemente offensivo nei confronti di una donna. La pubblicazione di una foto ritoccata con l’intelligenza artificiale di Matilde Siracusano, alterandone l’abbigliamento, rappresenta un ulteriore e inaccettabile deterioramento del confronto politico”. Lo dichiara Giovanni Calabrese, assessore regionale della Calabria ed esponente di Fratelli d’Italia, esprimendo “piena solidarietà e sincera vicinanza al sottosegretario Matilde Siracusano”.

Siracusano: “da Vannacci ci aspettiamo delle scuse chiare”

“Siamo davanti a una brutalità del linguaggio e dei comportamenti che deve preoccupare tutti. Il corpo e l’immagine di una donna vengono utilizzati come strumenti di polemica politica, sacrificando il rispetto della persona alla ricerca di visibilità. Una modalità avvilente, che merita una condanna ferma, senza ambiguità e senza distinzioni di appartenenza. Chi richiama continuamente l’onore e la dignità dovrebbe cominciare dal rispetto delle persone. A Vannacci ricordo che la forza delle proprie idee si dimostra nel confronto, assumendosi la responsabilità delle proprie proposte. Cercare di umiliare una donna rivela soltanto la debolezza degli argomenti di chi lo fa. La politica sta pagando un prezzo altissimo alla volgarità, alla personalizzazione dello scontro e alla continua ricerca del clamore. I cittadini chiedono risposte sul lavoro, sulla sanità, sulla sicurezza e sul futuro dei propri figli. Meritano serietà e un confronto all’altezza di queste attese. A Matilde rivolgo un abbraccio sincero. Da Vannacci ci aspettiamo delle scuse chiare. Il rispetto delle donne deve trovare riscontro nei comportamenti quotidiani, soprattutto da parte di chi ambisce a rappresentare i cittadini nelle istituzioni”, conclude Calabrese.