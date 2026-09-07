Allerta Meteo Calabria e Sicilia, ultimi giorni di sole prima della grande svolta autunnale: altro che caldo per il ritorno a scuola, già nel weekend forte maltempo e crollo termico!

La giornata di oggi, lunedì 7 settembre 2026, regala a tutta la Calabria e alla Sicilia un’atmosfera splendida, luminosa e piacevolmente estiva. I litorali marittimi e i centri urbani godono degli ultimi scampoli di una stagione che si avvia al suo naturale tramonto. Il territorio si trova in piena fase di ripartenza: fabbriche, uffici e attività commerciali hanno ripreso i ritmi ordinari, le squadre di calcio sono tornate sui campi per la nuova stagione agonistica e nelle due regioni è già iniziato il conto alla rovescia per il rientro in classe degli studenti, fissato ufficialmente per martedì 15 settembre. Questa parentesi di calda tranquillità ci accompagna verso l’equinozio d’autunno, che nel 2026 scoccherà astronomicamente nella notte di mercoledì 23 settembre alle ore 02:05. Tuttavia, la pace atmosferica dell’estremo Mezzogiorno ha le ore contate: le immagini inviate dai satelliti meteorologici sull’Atlantico mostrano la minacciosa avanzata di un’imponente massa d’aria polare pronta a sconvolgere il bacino del Mediterraneo.

L’avanzata della grande tempesta atlantica: mercoledì l’impatto al Nord, l’attesa al Meridione

L’attuale equilibrio sinottico verrà spezzato a partire dalla giornata di mercoledì 9 settembre, quando il ramo frontale della prima vera tempesta atlantica della stagione farà il suo irruento ingresso sulle regioni del Nord Italia con piogge torrenziali e un marcato crollo termico. Durante questa prima fase, la Calabria e la Sicilia rimarranno temporaneamente sottovento, avvolte da un mite richiamo prefrontale che regalerà l’ultima giornata dal sapore estivo. Ma si tratterà soltanto della quiete prima della tempesta. Il Mar Tirreno e il Mar Ionio si presentano attualmente con temperature della superficie marina particolarmente elevate; quando l’aria fredda di matrice polare marittima andrà a scorrere sopra questi bacini caldi e saturi di vapore, si innescherà una reazione termodinamica ad altissimo potenziale esplosivo. Il forte contrasto termico fornirà un’immensa quantità di energia convettiva, creando le precondizioni ideali per la genesi di fenomeni meteo estremi.

Giovedì 10 e Venerdì 11 settembre: il Ciclone irrompe al Sud nel 25° anniversario dell’11 Settembre

Nella giornata di giovedì 10 settembre la struttura depressoria andrà ad approfondirsi sui mari occidentali italiani, posizionando il suo minimo tra la Costa Azzurra, la Liguria, la Corsica e la Sardegna. Questo profondo minimo barico potrebbe evolvere in un vero e proprio Ciclone Mediterraneo, in grado di richiamare ventilazione impetuosa su tutto il Sud. Giovedì sarà l’ultimo giorno di attesa al Meridione con temperature ancora prossime ai +30°C, ma la vera e propria svolta autunnale si compirà nella giornata di venerdì 11 settembre. Nel venticinquesimo anniversario dei tragici attentati del 2001, il fronte freddo sfonderà con veemenza sia in Calabria che in Sicilia. Si assisterà all’innesco di violenti temporali, supercelle marittime, rovesci a carattere di alluvione lampo, grandinate con chicchi di grandi dimensioni e forti downburst. Lungo i litorali tirrenici e jonici l’elevata vorticità favoreggerà inoltre la formazione di trombe marine e potenziale rischio di tornado al contatto con la costa, molto più forti di quello di pochi giorni fa a Scilla.

Freddo fino a 8°C sotto la media e l’autunno in classe: zittite le polemiche sul rinvio scolastico

L’irruzione del fronte freddo causerà un crollo delle temperature di oltre 10°C in meno di ventiquattrore su tutte le province siciliane e calabresi, proiettando il territorio in un clima dai tratti anticipatamente ottobrini. Il maltempo non si esaurirà rapidamente, ma continuerà ad insistere durante il fine settimana di sabato 12 e domenica 13 settembre. L’ondata di fresco si accentuerà ulteriormente nella settimana successiva: tra lunedì 14 e mercoledì 16 settembre l’afflusso di correnti polari spingerà i termometri fino a 8°C al di sotto delle medie stagionali. Questa possente svolta autunnale smonta in modo definitivo le assurde e pretestuose polemiche sollevate nei giorni scorsi da chi chiedeva di rinviare la riapertura delle scuole a fine settembre a causa del presunto “troppo caldo”: martedì 15 settembre, al suono della prima campanella, gli studenti di Calabria e Sicilia torneranno sui banchi in un contesto pienamente autunnale, fresco e piovoso, dove servirà indossare abiti decisamente autunnali.

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