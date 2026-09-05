Alessandro Di Battista, rinviato il rientro in Italia: l’ex deputato M5S è stato operato a Cuba

È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore accusato nei giorni scorsi, avrebbe dovuto lasciare il Paese nella giornata di oggi, ma il trasferimento è stato posticipato a seguito di un intervento chirurgico. A comunicare lo slittamento è stata l’associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista, attraverso un messaggio pubblicato sui social e successivamente condiviso anche dall’account dell’ex parlamentare. “Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti”, si legge nel post.

Di Battista ricoverato a Cuba dopo un malore durante il reportage giornalistico

Alessandro Di Battista si trova attualmente ricoverato a Cuba, dove era arrivato per realizzare un reportage giornalistico. L’ex parlamentare era stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto in un ospedale di Santa Clara, dopo essere stato colpito da un malore. Successivamente era stato trasferito all’ospedale “Hermanos Ameijeiras” dell’Avana, struttura nella quale si trova ancora oggi. La situazione ha richiesto un periodo di osservazione e cure mediche, con il coinvolgimento anche di personale sanitario italiano.

L’intervento chirurgico fa slittare il ritorno in Italia

Secondo quanto si apprende, Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba. L’intervento avrebbe determinato il rinvio del viaggio di ritorno in Italia, inizialmente programmato per il pomeriggio di oggi. Il trasferimento era stato annunciato dallo stesso Di Battista attraverso i propri canali social. Il rientro sarebbe dovuto avvenire con un’aeroambulanza, i cui costi erano coperti dalla compagnia assicurativa con la quale l’ex parlamentare aveva sottoscritto una polizza. La decisione di posticipare il viaggio è quindi legata alla necessità di proseguire il percorso sanitario dopo l’operazione.

Un’équipe del Policlinico Gemelli al fianco dei medici cubani

Durante il ricovero a Cuba è arrivata anche un’équipe sanitaria del Policlinico Gemelli, chiamata ad affiancare il team medico dell’ospedale cubano che sta seguendo l’ex deputato. La presenza dei sanitari italiani si inserisce nel percorso di assistenza predisposto per accompagnare Di Battista durante la fase di cura e valutare le condizioni necessarie per il successivo trasferimento. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dell’ex parlamentare né sulla natura dell’intervento chirurgico.