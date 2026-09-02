Aeroporto di Reggio Calabria, scendono in campo Occhiuto e Cannizzaro: pronta una conferenza stampa in città

Il futuro dell’Aeroporto dello Stretto sarà al centro di una conferenza in programma domani, giovedì 3 settembre alle ore 11:00, presso la sala “Giuditta Levato” del Consiglio regionale della Calabria. L’appuntamento sarà dedicato alla presentazione delle attività e delle strategie di crescita e sviluppo dello scalo di Reggio Calabria. A comunicarlo è Sacal, società di gestione degli aeroporti calabresi, che ha annunciato la presenza dei principali rappresentanti istituzionali e della governance aeroportuale regionale. All’incontro interverranno il presidente di Sacal Luciano Vigna, il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

La conferenza assume particolare rilevanza anche alla luce del dibattito nato negli ultimi giorni attorno all’Aeroporto dello Stretto, dopo la cancellazione di alcuni collegamenti internazionali che aveva generato reazioni e discussioni sul futuro dello scalo reggino. Pur non essendo state indicate ufficialmente le motivazioni dell’incontro, è possibile che tra i temi affrontati vi siano anche le questioni legate alla programmazione dei voli, al potenziamento dell’offerta e alle strategie per consolidare il ruolo dell’aeroporto nel sistema dei trasporti calabrese.

L’obiettivo dichiarato dell’iniziativa è illustrare il percorso di sviluppo previsto per l’Aeroporto dello Stretto, attraverso un confronto tra istituzioni e società di gestione su prospettive, investimenti e strategie future. La presenza contemporanea dei vertici di Sacal, del Comune di Reggio Calabria e della Regione Calabria sottolinea il peso strategico attribuito allo scalo, considerato un’infrastruttura centrale per la mobilità dell’area dello Stretto e per i collegamenti della Calabria con il resto d’Italia e con l’estero. La conferenza di domani rappresenterà quindi un momento importante per fare il punto sul presente e soprattutto sulle prospettive future dell’Aeroporto dello Stretto, in una fase nella quale il tema dei collegamenti aerei è tornato al centro dell’attenzione pubblica.